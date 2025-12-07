El Polideportivo Municipal pasó a llevar el nombre de Carlos A. Rivada

Este sábado 6 de diciembre, a las 19.45 horas, se realizó el acto oficial de nombramiento del Polideportivo Municipal “Carlos A. Rivada”, una decisión adoptada mediante consulta popular impulsada desde el Honorable Concejo Deliberante.

El encuentro contó con la presencia de familiares de Carlos Rivada, deportista tresarroyense que fue desaparecido durante la última dictadura militar, así como también con la participación de agrupaciones de derechos humanos, vecinos, representantes de instituciones deportivas y autoridades municipales.

Durante la ceremonia, dedicaron unas palabras sus hijos Diego y Josefina Rivada quienes destacaron la importancia de este reconocimiento colectivo, que pone en valor la trayectoria deportiva y el compromiso social de Rivada, además de mantener viva la memoria y promover valores de justicia, identidad y democracia, resaltando que con esta acción “triunfó la memoria”.

Polideportivo Carlos Rivada

A este emotivo reconocimiento se sumó el intendente Pablo Garate quién además agradeció a todos los que impulsaron esta idea y todos los días luchan por mantener viva la memoria.

Seguidamente se cantó una canción alusiva.

Para finalizar se invitó a los presentes a salir para el descubrimiento de la placa, que fue realizado por los familiares junto al intendente

El nombramiento del polideportivo busca ser un homenaje permanente para quienes practican deporte en la ciudad, recordando que el deporte también es un espacio de comunidad, respeto y construcción de futuro.

