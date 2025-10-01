El Natatorio Municipal de Gonzales Chaves recibió a la escritora Melina Pogorelsky

El pasado 30 de septiembre, el Natatorio Municipal de Adolfo Gonzales Chaves recibió la visita de Melina Pogorelsky, reconocida escritora y docente oriunda de Buenos Aires.

Durante el encuentro, la autora compartió con los presentes detalles sobre su obra Subacuática, publicada en 2018 y que marcó su primera incursión en la narrativa para adultos. La novela actualmente cuenta con una adaptación escénica en Buenos Aires.

Desde Chaves Municipio agradecemos a las bibliotecarias del distrito por facilitar la presencia de la autora en el natatorio, lo que permitió un valioso intercambio cultural con la comunidad.