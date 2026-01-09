El Museo del Mate de Sierra de la Ventana muda sus instalaciones al Grand Hotel

En los próximos meses, el Museo del Mate de Sierra de la Ventana se mudará al Gran Hotel, el primer hotel histórico de la localidad, aun más antiguo que la propia ciudad, donde se ampliarán las propuestas culturales y de degustación y ocupará un lugar más acorde y accesible para los turístas.

El Museo del Mate es el resultado de una pasión que creció con los años hasta transformarse en un proyecto cultural de alcance nacional e internacional. Su impulsor es Alberto Plaza, un coleccionista incansable que comenzó reuniendo mates casi como un hobby familiar y hoy custodia una de las colecciones más importantes del país.

“Cuando empezamos la colección tenía apenas 400 mates”, recuerda Plaza. “Después salíamos de vacaciones con mi señora y en vez de ir a pasear decíamos: ‘vamos a buscar mates’. El coleccionista se pone obsesivo”. Ese impulso lo llevó a recorrer pueblos, antigüedades y ferias, hasta alcanzar una cifra impensada: cerca de 10 mil mates entre los dos museos y un depósito de guarda.

Museo del Mate

El primer museo funciona desde hace 16 años en Sierra de la Ventana, en la calle José Hernández 108, y el segundo abrió recientemente en Avenida de Mayo 853, en pleno corazón histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

“Un día, en una charla con amigos, surgió la idea del museo en Buenos Aires. Pensé que al otro día se iban a olvidar, pero no: al otro día ya estábamos cargando la camioneta”, cuenta. El armado llevó un año de trabajo y hoy Plaza admite con orgullo: “Me sorprende lo lindo que quedó, es hermoso”.

La ubicación porteña no es casual. “Estamos al lado del Café Tortoni y del Museo del Tango. Todo el entorno es muy lindo”, explica. El espacio fue encontrado por su nieto Alexis Holman, junto a Julián Barbaria y Diego Carcela, quienes concretaron el remate para instalar allí el museo.

Museo del Mate

Entre las piezas más destacadas, Plaza menciona algunos mates históricos: el Mate de la Patria, el mate higiénico del Jockey Club, el mate Silvador de porcelana, diseñado para la alta sociedad y con un sistema para llamar al servicio, además de innumerables piezas de distintas épocas, materiales y estilos. “Podríamos estar una semana entera hablando de mates”, resume.

El museo no es solo exhibición: es experiencia. Hay entradas comunes y entradas premium, especialmente pensadas para el turismo internacional, que incluyen degustación y un kit completo con yerba, mate y bombilla. Además, el espacio ofrece propuestas culturales permanentes: pianista todos los días, música de arpa paraguaya, tango y folklore. “Siempre hay algo lindo en el museo”, señala Plaza.

Museo del Mate

Uno de los hitos más importantes del proyecto es el padrinazgo de Luis Landriscina, y la confirmación de Soledad Pastorutti como madrina del Museo del Mate. “Aceptó gustosa y nos va a visitar. Le vamos a regalar un mate especial y ella nos dejará uno suyo para que quede en el museo, como hizo Luis”, cuenta. Todos los mates obsequio son personalizados con grabado láser, una de las características distintivas del espacio.

Plaza defiende al mate como símbolo identitario: “Como dice Landriscina, la bebida nacional no es el vino, porque las vides las trajeron los europeos. La bebida nacional es el mate”. Él lo toma amargo, en calabaza o madera, y destaca la nueva ceremonia que adoptaron los jóvenes: “Hoy los chicos cuidan la temperatura, lo dejan reposar, es toda una ceremonia. Y es mejor verlos con un mate en la costanera que con botellas de cerveza”.

Museo del Mate

Entre las muchas anécdotas que guarda, una lo emociona especialmente. “Hace unos años me enteré de un intendente de La Adela que donaba su sueldo para comprar gasoil y se iba a trabajar de albañil. Le hice un mate con su foto y se lo llevé a su casa. Esas cosas valen mucho”.

El crecimiento no se detiene y los planes ya cruzan fronteras: hay invitaciones para Uruguay y proyectos en marcha para llevar el Museo del Mate a España y China.

“Desde Sierra de la Ventana llevamos el mate a todo el país, y desde Buenos Aires queremos llevarlo al mundo”, afirma Plaza. Un sueño que empezó con uno, dos mates… y hoy sigue cebándose sin pausa.

Museo del Mate