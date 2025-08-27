El Municipio entregó chapas para la refacción del techo del SUM de la Escuela Nº 11

La Municipalidad de Tres Arroyos hizo entrega de 26 chapas para la reconstrucción del techo del SUM de la Escuela Nº 11 de Claromecó y poder de esta manera avanzar en la refacción necesaria.

El pedido había surgido en unaentre el intendente Pabl Garate y miembros de la institución; y a través del trabajo conjunto con el delegado municipal Nicolás Felipe, se logró dar respuesta a esta demanda importante.

Garate señaló:

“Seguimos escuchando. Estando presentes para gestionar. Algunas soluciones se logran rápido y otras llevan más tiempo, pero lo fundamental es que cada pedido queda en agenda y trabajamos para concretarlo. Los vecinos tienen que saber que sus planteos no se pierden, siempre avanzamos en dar respuesta.”