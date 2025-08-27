Vía Tres Arroyos / Obras

El Municipio entregó chapas para la refacción del techo del SUM de la Escuela Nº 11

En un trabajo conjunto con el delegado municipal de Claromecó Nicolás Felipe, se logró dar respuesta a una demanda muy importante para la comunidad educativa.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

27 de agosto de 2025,

El Municipio entregó chapas para la refacción del techo del SUM de la Escuela Nº 11
El Municipio entregó chapas para la refacción del techo del SUM de la Escuela Nº 11

La Municipalidad de Tres Arroyos hizo entrega de 26 chapas para la reconstrucción del techo del SUM de la Escuela Nº 11 de Claromecó y poder de esta manera avanzar en la refacción necesaria.

El pedido había surgido en unaentre el intendente Pabl Garate y miembros de la institución; y a través del trabajo conjunto con el delegado municipal Nicolás Felipe, se logró dar respuesta a esta demanda importante.

El Municipio entregó chapas para la refacción del techo del SUM de la Escuela Nº 11
El Municipio entregó chapas para la refacción del techo del SUM de la Escuela Nº 11

Garate señaló:

“Seguimos escuchando. Estando presentes para gestionar. Algunas soluciones se logran rápido y otras llevan más tiempo, pero lo fundamental es que cada pedido queda en agenda y trabajamos para concretarlo. Los vecinos tienen que saber que sus planteos no se pierden, siempre avanzamos en dar respuesta.”

El Municipio entregó chapas para la refacción del techo del SUM de la Escuela Nº 11
El Municipio entregó chapas para la refacción del techo del SUM de la Escuela Nº 11

Temas Relacionados

MÁS DE Obras
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS