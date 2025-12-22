El MUBATA participa de una importante muestra itinerante dedicada a Guillermo Düvelmeyer, artista cuya obra comienza a ser revalorizada a partir de una profunda investigación histórica y curatorial.

La exposición surge del trabajo de la investigadora Gabriela Francone, quien, tras rastrear catálogos, archivos y colecciones públicas y privadas, logró reconstruir la trayectoria de Düvelmeyer, artista de origen alemán que desarrolló parte de su vida y producción en Tres Arroyos.

En ese proceso, el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA) tuvo un rol fundamental. El MUBATA cedió en préstamo dos obras de pequeño formato del artista, que forman parte de su colección, para integrar esta muestra que recorrerá distintos espacios culturales del país.

El MUBATA cuenta con cuatro obras del artista, una de ellas donada este año por un vecino de la ciudad. Este préstamo fue posible gracias a la articulación con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y al acompañamiento del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti de La Plata, cuyo director, Federico Luis Ruvituso, intervino para concretar el traslado y la incorporación de estas obras al proyecto expositivo.

Estas obras serán “restauradas” (no nos referimos a restauración pictórica), entiéndase enmarcadas y puestas en valor, para la futura devolución.

Las piezas aportadas por el MUBATA se suman a un conjunto que permite ampliar la mirada sobre el contexto artístico de Düvelmeyer, su producción y los vínculos con otros artistas, resignificando obras que durante años permanecieron dispersas o poco visibilizadas.

La muestra tendrá carácter itinerante, recorriendo diferentes puntos del circuito cultural, y culminará en el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos, en una fecha que será anunciada próximamente.

Esta participación reafirma el compromiso del MUBATA con la circulación del patrimonio, el trabajo en red con instituciones provinciales y nacionales, y la puesta en valor de obras que forman parte de la historia cultural de nuestra ciudad y la región.