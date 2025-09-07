El Movimiento Vecinal tercero y entrarían 2 concejales

El Movimiento Vecinal obtuvo el tercer lugar en las elecciones, motivo por el cual habría logrado que María Saavedra y Patricia Roché sean electos como concejales.

En el bunker vecinalista todo fue alegría y así lo demostró María Saavedra frente a los micrófonos de Vía Tres Arroyos:

“Hicimos una gran campaña y celebramos porque vamos a mantener la cantidad de concejales y eso es muy positivo.”

Hay un montón de temas a tratar, pero gestión y transparencia es lo primordial para luego poder hablar de salud, educación y otros temas".

Movimiento Vecinal

Por su parte Patricio Roché destacó: “Estamos muy contentos, fueron semanas muy intensas y estamos recontra felices del resultado y con este nuevo Movimiento Vecinal”.

“Esperabamos renovar los dos concejales y mantener los cuatro dentro del concejo por lo que todo salió como esperabamos”

“Esta renovación del Movimiento Vecinal era necesaria”.