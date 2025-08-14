Vía Tres Arroyos / Elecciones 2025

El Movimiento Vecinal estuvo en el Jardines Frutillitas y convoca a colaborar

Maria Saavedra convocó a adherirse a la campaña que “Frutillitas” realiza a través de la factura de CELTA, donde se puede donar un monto voluntario en cada pago.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

14 de agosto de 2025,

Candidatos a concejales y consejera escolar del Movimiento Vecinal recorrieron los Jardines Frutillitas y convocó a los interesados a colaborar con la entidad a través de la factura de Celta, donde se puede donar un monto voluntario.

Participaron de la recorrida Maria Saavedra, Rocío Fernandez, Emiliano Monsalvo y Martina Kristensen que intercambiaron con docentes y directivos aspectos que hacen al trabajo pedagógico que se realiza en los jardines.

Maria Saavedra sobre los jardines Frutillitas indicó: “se ve una realidad maravillosa que es la del trabajo que se realiza con mas de 180 chicos de diferentes edades, pero a la vez se advierte que siempre se necesita mas para poder brindarles todo lo que requieren”.

Campaña de adhesión a través de la factura de CELTA

Maria Saavedra convocó a no dejar de adherirse a la campaña que “Frutillitas” realiza a través de la factura de CELTA, donde se puede donar un monto voluntario en cada pago.

Desde el Movimiento Vecinal promoverán una acción masiva de asociación, a través del reparto de planillas de adhesión, y las mismas también estarán en la sede partidaria para que la gente pueda sumarse.

Asimismo, Rocío Fernández convocó a colaborar con elementos para los “Fruti”, desde alimentos no perecederos, mantas, ropa, juguetes o cualquier otro elemento que sea útil en los jardines: “todo suma, desde ropa, mantas, juguetes, todo lo que la gente pueda acercar hace bien para el trabajo de los Frutillitas”.

