El ministerio de Desarrollo Agrario lanzó la 6ta edición del programa gratuito de análisis de calidad de trigo

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires lanzó una nueva edición del programa de análisis gratuito de calidad de trigo para la campaña 2025/26, en articulación con las cámaras arbitrales de Buenos Aires y Bahía Blanca. Se trata de la sexta edición de esta iniciativa, que busca brindar a los productores herramientas técnicas clave para conocer en profundidad las características de su cereal antes de salir al mercado.

El programa comenzó a implementarse en 2020 mediante convenios con las cámaras arbitrales y, desde entonces, se consolidó como una política estratégica para el sector triguero bonaerense. A través del análisis de muestras, los productores acceden a un diagnóstico detallado de su trigo, mientras que el Estado provincial obtiene información estadística fundamental para el diseño de políticas públicas específicas.

“El objetivo de este programa es avanzar en la mejora de la calidad del trigo que se produce en la provincia de Buenos Aires y generar mecanismos que permitan que esas diferencias de calidad tengan un reconocimiento al momento de la comercialización”, afirmó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

En el marco del programa, el Ministerio facilita la logística para el envío de las muestras, que son analizadas de manera gratuita y anónima por las cámaras arbitrales, garantizando imparcialidad y precisión en los resultados. Con la información relevada se elaboran mapas provinciales de calidad del trigo, que permiten visualizar las características, la variabilidad y las diferencias entre regiones productivas. Estos datos se sistematizan con el objetivo de promover acciones concretas que potencien tanto la comercialización como la producción diferenciada del cereal.

Según explicó Javier Rodríguez, la continuidad anual de los estudios permite realizar comparaciones interanuales que aportan una mirada integral sobre la evolución del sector. En ese sentido, señaló que estos análisis no solo permiten observar el crecimiento en el volumen de producción, sino también la evolución de la calidad del trigo en cada región de la provincia.

Con los resultados obtenidos, el Ministerio elabora un mapa de calidad provincial de carácter estadístico que cumple una función técnica y también estratégica. Este insumo es utilizado en rondas de negocios con importadores internacionales, con el objetivo de posicionar el trigo bonaerense en mercados externos, fortalecer su valor agregado y diversificar las oportunidades de comercialización, a partir de un conocimiento preciso sobre la calidad disponible en la provincia.

“Esta iniciativa es un incentivo para que los productores conozcan con mayor precisión la calidad de su producción”, remarcó el ministro, y destacó que la información generada contribuye a fortalecer el reconocimiento de esas diferencias de calidad en los mercados.

Las muestras pueden ser entregadas a delegados del Ministerio de Desarrollo Agrario distribuidos en distintas regiones bonaerenses, quienes se encargan de remitirlas a los laboratorios de las cámaras arbitrales. A los pocos días, los productores reciben por correo electrónico un informe gratuito y confidencial con datos como nivel proteico, gluten y peso hectolítrico. También existe la posibilidad de enviar las muestras de manera directa a las cámaras arbitrales, así como de acercarlas a las Casas de la Provincia de Buenos Aires habilitadas como puntos de recepción.

Para la correcta toma de muestras, se establece un mínimo de 100 gramos por cada carro que arribe al silo o silobolsa, siempre extraídos desde el centro y evitando costados o esquinas. Además, se recomienda organizar el almacenamiento en el campo de manera tal de conservar la identidad del producto. Esta práctica resulta clave cuando se detectan partidas con parámetros diferenciales respecto del promedio regional, ya que podrían comercializarse con un mejor precio. En casos donde se utilicen distintos cultivares o se mezclen granos de diferentes lotes, es fundamental señalizar cada partida para evitar su mezcla.

Cada muestra debe incluir datos básicos como nombre del productor, correo electrónico, partido y toneladas representadas. De manera opcional, también puede informarse la variedad, la dosis de nitrógeno aplicada y el uso de fungicidas, información que enriquece la base de datos del mapa de calidad provincial y permite comparar los resultados individuales con los promedios regionales.

Los productores interesados podrán acercar sus muestras hasta el 12 de enero de 2026. Para conocer los puntos de entrega y acceder a más información sobre el programa, se puede visitar el sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Agrario HACIENDO CLIC ACÁ