El hockey federal llega a Tres Arroyos: más de 100 jugadores en el Gigante de Huracán

Del 4 al 6 de septiembre se disputará un torneo nacional con equipos de 10 provincias. Habrá dos categorías, más de 40 y menos de 40, y 10 partidos diarios. “Creemos que es el puntapié inicial para que el hockey crezca en todo el país”, destacó el organizador Andrés Bracco.

28 de agosto de 2025,

Concepción, profeta en su tierra

Tres Arroyos volverá a vivir un fin de semana a puro hockey sobre patines. Desde el jueves 4 al sábado 6, el Gigante de Huracán será sede de un torneo federal que reunirá a más de 100 jugadores de 10 provincias. El evento, que busca recuperar la tradición local de este deporte y proyectarlo a nivel nacional, se disputará en doble jornada con entradas accesibles para el público.

“Los equipos están confirmados: participan San Juan, Mendoza, Córdoba, La Rioja, la Liga Porteña, dos equipos de Buenos Aires (Huracán y Mar del Plata), Entre Ríos y un conjunto de El Calafate. En total son 10 provincias y más de 100 jugadores”, detalló Andrés Bracco, parte de la organización.

Para alojar a los visitantes, se dispusieron los dormis de Huracán y Argentino Juniors, además de complejos privados y el polideportivo, donde se hospedarán los árbitros. “La subcomisión y el club les brindan hospedaje y una comida diaria a todos”, agregó.

El fixture estará a cargo de Pedro Alazaga, responsable de la parte deportiva, con la participación de delegados y el comité nacional. “El jueves, viernes y sábado vamos a tener 10 partidos por día porque hay dos categorías: más 40 y menos 40. El Gigante de Huracán va a estar a pleno desde la mañana hasta la noche”, explicó Bracco.

El objetivo trasciende lo deportivo: “Creemos que este torneo puede ser el puntapié inicial para que el hockey se desarrolle en toda la provincia y en el país. La idea es que no quede solo en San Juan y Mendoza, y que crezca para aspirar a ser deporte olímpico”.

Las entradas tendrán un valor de \$3000 por día el jueves y viernes, y \$5000 en la jornada de finales. “Es un precio simbólico, porque se podrán ver 10 partidos en un solo día”, señaló.

Finalmente, Bracco invitó a los vecinos a sumarse: “Esperamos que el público acompañe. Es un hermoso deporte y queremos que vuelva a tener el lugar que merece en Tres Arroyos”.

