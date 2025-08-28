El hockey federal llega a Tres Arroyos: más de 100 jugadores en el Gigante de Huracán

Tres Arroyos volverá a vivir un fin de semana a puro hockey sobre patines. Desde el jueves 4 al sábado 6, el Gigante de Huracán será sede de un torneo federal que reunirá a más de 100 jugadores de 10 provincias. El evento, que busca recuperar la tradición local de este deporte y proyectarlo a nivel nacional, se disputará en doble jornada con entradas accesibles para el público.

“Los equipos están confirmados: participan San Juan, Mendoza, Córdoba, La Rioja, la Liga Porteña, dos equipos de Buenos Aires (Huracán y Mar del Plata), Entre Ríos y un conjunto de El Calafate. En total son 10 provincias y más de 100 jugadores”, detalló Andrés Bracco, parte de la organización.

Para alojar a los visitantes, se dispusieron los dormis de Huracán y Argentino Juniors, además de complejos privados y el polideportivo, donde se hospedarán los árbitros. “La subcomisión y el club les brindan hospedaje y una comida diaria a todos”, agregó.

El fixture estará a cargo de Pedro Alazaga, responsable de la parte deportiva, con la participación de delegados y el comité nacional. “El jueves, viernes y sábado vamos a tener 10 partidos por día porque hay dos categorías: más 40 y menos 40. El Gigante de Huracán va a estar a pleno desde la mañana hasta la noche”, explicó Bracco.

El objetivo trasciende lo deportivo: “Creemos que este torneo puede ser el puntapié inicial para que el hockey se desarrolle en toda la provincia y en el país. La idea es que no quede solo en San Juan y Mendoza, y que crezca para aspirar a ser deporte olímpico”.

Las entradas tendrán un valor de \$3000 por día el jueves y viernes, y \$5000 en la jornada de finales. “Es un precio simbólico, porque se podrán ver 10 partidos en un solo día”, señaló.

Finalmente, Bracco invitó a los vecinos a sumarse: “Esperamos que el público acompañe. Es un hermoso deporte y queremos que vuelva a tener el lugar que merece en Tres Arroyos”.