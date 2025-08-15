El diputado provincial de Unión por la Patria Alejandro Dichiara, está en Tres Arroyos, ciudad a la cual arribó en una recorrida por distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

Dichiara en esta oportunidad apunta a su reelección dentro del legislativo bonaerense.

El diputado provincial Alejandro Dichiara de visita en Tres Arroyos

Previo a una recorrida que incluye las visitas a ALPI, Liga de Fútbol, Asociación Tresarroyense de Básquet, COADIS, Asilo de Ancianos, La Casona, Club Huracán y un cierre de su recorrida en la Plaza San Martín junto a la Batucada Corazón de León; Dichiara realizó una conferencia de prensa en las instalaciones del Partido Justicialista, avenida Rivadavia 469, junto al intendente Pablo Garate.