Vía Tres Arroyos / Elecciones 2025

El diputado provincial Alejandro Dichiara de visita en Tres Arroyos

Brindó una conferencia de prensa junto al intendente Pablo Garate y realizará una recorrida por distintas instituciones. VIDEO.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

15 de agosto de 2025,

El diputado provincial Alejandro Dichiara de visita en Tres Arroyos
El diputado provincial Alejandro Dichiara de visita en Tres Arroyos

El diputado provincial de Unión por la Patria Alejandro Dichiara, está en Tres Arroyos, ciudad a la cual arribó en una recorrida por distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

Dichiara en esta oportunidad apunta a su reelección dentro del legislativo bonaerense.

El diputado provincial Alejandro Dichiara de visita en Tres Arroyos
El diputado provincial Alejandro Dichiara de visita en Tres Arroyos

Previo a una recorrida que incluye las visitas a ALPI, Liga de Fútbol, Asociación Tresarroyense de Básquet, COADIS, Asilo de Ancianos, La Casona, Club Huracán y un cierre de su recorrida en la Plaza San Martín junto a la Batucada Corazón de León; Dichiara realizó una conferencia de prensa en las instalaciones del Partido Justicialista, avenida Rivadavia 469, junto al intendente Pablo Garate.

Temas Relacionados

MÁS DE Elecciones 2025
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS