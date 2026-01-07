El Club Quilmes organiza una nueva edición de “Las 6 horas a la corvina de mayor peso” en Reta

El próximo 25 de enero, de 10 a 16 horas, el balneario Reta será escenario de una nueva edición del tradicional concurso de pesca “Las 6 horas a la corvina de mayor peso”, organizado por el Club Quilmes de Tres Arroyos y fiscalizado por el Club Marea Roja.

Gastón Iudice, tesorero del Club Quilmes y presidente del Club Marea Roja, destacó que se trata de una de las competencias más importantes de la temporada estival y una fuerte apuesta institucional.

Club Quilmes

“En esta edición número 27 pudimos llegar a un premio que veníamos soñando desde hace tiempo: una camioneta Toyota Hilux 4x4, modelo 2026, para el ganador del concurso”, señaló. Además, indicó que se repartirán más de 160 millones de pesos en premios, lo que convierte al certamen en uno de los más atractivos del calendario.

Dos autos y más de 160 millones en premios en “Las 6 horas de Pesca a la Corvina Mayor” del Club Quilmes

El segundo premio será de 18 millones de pesos, el tercero de 8 millones, y también habrá un sorteo por pago anticipado de 10 millones de pesos, además de otro sorteo entre todos los inscriptos por un Toyota Yaris cinco puertas.

En cuanto a los valores de inscripción, Iudice precisó que la general tiene un costo de 160.000 pesos, mientras que para socios es de 150.000 pesos, con posibilidad de abonar mediante todos los medios de pago: efectivo, billeteras virtuales, tarjetas de crédito y débito y transferencias bancarias.

club quilmes

“El concurso viene muy bien, los premios son muy atractivos y los comerciantes están acompañando mucho. Eso nos da aliento para seguir creciendo y apostar fuerte”, afirmó.

Respecto a la convocatoria, recordó que el récord histórico del certamen fue de 1.346 cañas, aunque el año pasado se superaron ampliamente las expectativas. “Esperamos este año poder batir el récord del circuito. El concurso está muy lindo y genera mucho entusiasmo”, agregó.

Iudice explicó que lo recaudado se destina íntegramente al crecimiento del Club Quilmes. “En los últimos años remodelamos los salones, renovamos la cancha de fútbol, avanzamos con el sistema de desagües del gimnasio de básquet, las canchas de bochas y espacios para las divisiones inferiores. Es un club con mucha infraestructura y mantenerlo requiere un gran esfuerzo”, detalló.

Primer premio del concurso de las 6 horas a la corvina de mayor peso del Club Quilmes

Sobre la elección de Reta como sede, destacó las condiciones naturales del lugar: “Es una de las mejores canchas de pesca que tenemos. Tiene canaletas más profundas, el mar rompe menos y eso favorece la permanencia del pescado. Para la corvina, es un lugar ideal”.

Las inscripciones pueden realizarse en las casas de pesca de Tres Arroyos y la zona, en la secretaría del Club Quilmes (Moreno 915) o telefónicamente al 491625 .

premio al sorteo entre todos los inscriptos en las 6 horas a la corvina de mayor peso del Club Quilmes

Finalmente, Iudice recordó que, en esta edición, no participará como pescador: “Esta vez me toca fiscalizar, pero sin dudas es un concurso corto, intenso y con premios increíbles. En seis horas se vive una experiencia única y cualquiera puede irse a casa con una camioneta 0 km”.