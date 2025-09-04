El Centro de Salud de Tres Arroyos incorpora un nuevo tomógrafo

La Municipalidad de Tres Arroyos mediante un sistema de leasing aprobado por ordenanza, destinará $464.914.093 para la adquisición de un tomógrafo Canon Aquilion Serve, un equipo de última generación que reemplazará al actual, ya en el final de su vida útil.

Este nuevo tomógrafo permitirá obtener imágenes con mayor número de cortes, brindando diagnósticos más precisos, detallados y sensibles. El resultado: tratamientos más oportunos, con mejores perspectivas para cada paciente.

Esta inversión es posible gracias al trabajo conjunto y constante del equipo de salud del municipio con la Comisión de Amigos del Hospital, un actor clave que apoya, colabora y fortalece el crecimiento del sistema de salud local.

Al respecto el intendente Garate expresó: “La incorporación de este tomógrafo es una muestra más de que no gestionamos pensando solo en el presente, sino también en el futuro. Esta tecnología va a trascender gestiones. Invertimos con una mirada de largo plazo, porque cuidar la salud es cuidar el futuro”