El campo vive su fiesta en la 168º Exposición Rural de Tres Arroyos

La 168º Exposición Rural de Tres Arroyos está en plena marcha con una importante convocatoria de visitantes que desde el día viernes se hicieron presentes en el predio de la Sociedad Rural de Ruta 3 y 228.

La muestra ganadera e industrial que se extenderá hasta este domingo, tiene por delante el siguiente cronograma.

PROGRAMA GENERAL

DOMINGO 14

10 horas: Apertura muestra.

11 horas: Inauguración acto oficial. Los mellizos -Orquesta del Conservatorio Provincial de música -Discursos oficiales -Entrega de premio STAND.-Reconocimiento al Veterinario (Circulo).

13 horas: Almuerzo oficial a cargo del Rotary Tres Arroyos a beneficio de la ONG. “Un mundo divertido con vos”

14 horas: Actividades Centro Tradicionalista - Ensillada, muestra emprendedor - Bailes criollos-Homenaje al caballo El Zorro y homenaje al Sr. Pasarotti- Mujer de Campo, Sr.Julio Biocca y Federico Mesa

17 horas: Espectáculos artísticos y sorteos con cupones gratuitos. Los premios los acercaron los auspiciantes.

JUEGOS DE DAMAS.

JUAN HUICI.

FAUSTO LÓPEZ BASTIAN

22 horas: Cierre de la muestra.

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos

Exposición Rural de Tres Arroyos