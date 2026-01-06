El Campo, otra vez bajo fuego

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa -CARBAP-, expresa su solidaridad y acompaña a los productores damnificados por los incendios de campos en Buenos Aires, y principalmente en La Pampa.

Las condiciones climáticas y los vientos imperantes, sumado a la falta de preparación previa ante estos eventos recurrentes, impidió neutralizar rápidamente los focos de incendios aparecidos en campos bonaerenses en localidades de Coronel Dorrego y Tres Arroyos como Copetonas, Oriente, Valle Hermoso, pero principalmente en los campos del oeste y sur pampeano, en Santa Isabel, La Pastoril, Jacinto Arauz, Alpachiri, en Hucal, Conhelo, Chalileo.

Esta situación provocó la movilización de Bomberos Voluntarios de los cuarteles de Alpachiri, Guatraché, Eduardo Castex, Arata, La Maruja, General San Martín, Jacinto Arauz, Bernasconi, La Adela, Winifreda, Victorica y Trenel, entre otros, para contener el fuego.

Comunicado de Carbap

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa

Todo el territorio pampeano se mantiene en alerta roja por riesgo extremo de incendios, debido a las elevadas temperaturas, presencia de material combustible seco y la probabilidad de tormentas eléctricas que podrían originar nuevos focos. Y es por ello también que se establecieron guardias de cenizas en áreas como Jacinto Arauz y Santa Isabel, donde el fuego fue contenido, pero persiste la amenaza de reactivaciones por el viento y la sequedad del suelo.

Esta situación no es nueva. Desde CARBAP hace años venimos remarcando la necesidad de trabajar coordinadamente de manera previa al inicio de la temporada de incendios, en donde se deben disponer de las medidas precautorias necesarias para atenuar las consecuencias del fuego y evitar perdidas fatales.

En ese sentido, desde Vialidad Nacional como Provincial se deberían realizar los trabajos de mantenimiento correspondiente a las banquinas, en rutas y en caminos vecinales, muchos de ellos intransitables y que no se condice con las tasas de guías que se les cobra a los productores.

Además se debería disponer, conociendo la situación de esta época del año, de camiones tanques para el transporte de agua, maquinas tipo motoniveladoras, y toda aquella maquina necesaria para controlar a la brevedad el fuego. Ni hablar de aviones hidrantes, tan necesarios para este fin.

Porque después que se controla el fuego, viene el control de daños. En el 2017, desde CARBAP debimos articular ayuda de envío de forraje para poder mantener el ganado que sobrevivió a las llamas en conjunto con el Ejercito Argentino, cuando se quemaron mas de 300 mil hectáreas.

Actualmente, con casi 100 mil has quemadas en La Pampa, serán necesarias líneas de crédito diferenciales que amerita este tipo de catástrofe para recomponer alambrados, corrales, mangas, etc necesarios para volver a producir normalmente.

Convocamos, por lo tanto, a los productores afectados a que concurran a las sociedades rurales de sus zonas con el fin de comunicar el estado de su situación y planificar las acciones a seguir.