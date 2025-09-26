Dos nuevos talleres en el Punto Digital: Chat GPT y Algoritmos inteligentes

El Punto Digital de la Dirección de Políticas para la Juventud de la Municipalidad de Tres Arroyos, abre la convocatoria para participar de los talleres sobre Inteligencia Artificial: “Algoritmos inteligentes” el Miércoles 01/10 a las 11 horas y “Chat GPT” el 08/10 a las 11 horas, ambos en Brandsen 181.

En este sentido, Milagros Elicalde coordinadora del PD, expresó: “Buscamos trabajar sobre temáticas referidas al mundo de hoy que día a día tiende exponencialmente a la digitalización. Por eso, estos talleres puntuales están pensados para comprender qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y de que forma usarla como herramienta en la cotidianidad de su vida “.

“Por supuesto que queremos seguir sumando propuestas gratuitas que a los vecinos y vecinas les interesen, más allá de las que consideramos prioritarias desde el área. Recibimos recomendaciones y en la medida de lo posible las iremos llevando adelante”.

Contenidos del taller

Algoritmos inteligentes: qué es un algoritmo, tipos, partes, ejemplos y cómo entrenar a una IA.

Chat GPT: introducción, fundamentos, uso, aplicación, ética y buenas prácticas.

Los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2983-456538 para pedir el formulario de inscripción ya que los cupos son limitados.