Vía Tres Arroyos / Tecnología

Dos nuevos talleres en el Punto Digital: Chat GPT y Algoritmos inteligentes

Requiere inscripción. Cupos limitados.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

26 de septiembre de 2025,

Dos nuevos talleres en el Punto Digital: Chat GPT y Algoritmos inteligentes
La inteligencia artificial ahora te recuerda tus tareas: cómo funcionan ChatGPT y Gemini

El Punto Digital de la Dirección de Políticas para la Juventud de la Municipalidad de Tres Arroyos, abre la convocatoria para participar de los talleres sobre Inteligencia Artificial: “Algoritmos inteligentes” el Miércoles 01/10 a las 11 horas y “Chat GPT” el 08/10 a las 11 horas, ambos en Brandsen 181.

En este sentido, Milagros Elicalde coordinadora del PD, expresó: “Buscamos trabajar sobre temáticas referidas al mundo de hoy que día a día tiende exponencialmente a la digitalización. Por eso, estos talleres puntuales están pensados para comprender qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y de que forma usarla como herramienta en la cotidianidad de su vida “.

“Por supuesto que queremos seguir sumando propuestas gratuitas que a los vecinos y vecinas les interesen, más allá de las que consideramos prioritarias desde el área. Recibimos recomendaciones y en la medida de lo posible las iremos llevando adelante”.

Contenidos del taller

Algoritmos inteligentes: qué es un algoritmo, tipos, partes, ejemplos y cómo entrenar a una IA.

Chat GPT: introducción, fundamentos, uso, aplicación, ética y buenas prácticas.

Los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2983-456538 para pedir el formulario de inscripción ya que los cupos son limitados.

Temas Relacionados

MÁS DE Tecnología
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS