Dos menores de 14 años fueron interceptados tras sustraer una moto en Tres Arroyos

Durante la tarde del lunes 8 de diciembre, personal del Grupo Táctico Operativo de la Estación de Policía Comunal de Tres Arroyos recuperó una motocicleta robada y aprehendió a dos menores de 14 años involucrados en el hecho.

La intervención ocurrió alrededor de las 14 horas, cuando los agentes localizaron a los adolescentes en calle Alem al 1100, circulando en una moto Honda Wave 110 cc que había sido sustraída minutos antes de la zona de Dean Funes al 700. El propietario del vehículo, un joven de 25 años, había dejado la moto en la vía pública sin medidas de seguridad mientras trabajaba, situación que fue aprovechada para la sustracción.

Tras advertir la falta del rodado, el damnificado dio aviso al 911. Un rápido despliegue del GTO y del personal de la Comisaría Primera permitió interceptar a los menores y recuperar la motocicleta en buen estado.

Luego de cumplimentar los recaudos legales, ambos adolescentes fueron restituidos a sus progenitores. Se iniciaron actuaciones por Hurto agravado de motovehículo dejado en la vía pública, con intervención de la UFIJ Nº 4 del Departamento Judicial local, a cargo de la Dra. Vizzolini.