Dos hechos de violencia de género en Tres Arroyos: un hombre amenazó prender fuego la casa de su ex, y otro amenazó a su madre

Durante el fin de semana se registraron dos episodios de violencia de género en nuestra ciudad, que derivaron en la intervención de la Justicia y en la activación de los protocolos de asistencia a las víctimas.

El primero ocurrió el sábado por la tarde, en la calle Uspallata al 100, donde un hombre de 39 años fue señalado por su ex pareja —una mujer de 42— de haberla amenazado con prender fuego su vivienda. En el lugar se secuestró un bidón con combustible que habría sido utilizado para concretar la amenaza.

Aprehendido en Tres Arroyos por violencia de Género

El segundo episodio tuvo lugar el domingo, cerca de las 18.30, en la calle Brown al 600. Allí, un hombre de 40 años fue denunciado por haber amenazado a su madre, de 63 años.

En ambos casos, las víctimas recibieron asistencia y contención en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde también prestaron declaración.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía N.º 6 del Departamento Judicial Tres Arroyos, a cargo de la doctora Ramos.