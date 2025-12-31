El Club Quilmes de Tres Arroyos presentó oficialmente la 27ª edición de Las 6 Horas de Pesca a la Corvina de Mayor Peso que se desarrollará el próximo 25 de enero en la localidad de Reta de 10 a 16 horas.

Para esta edición habrá en juego más de 160 millones de pesos en premios, una camioneta Toyota 4x4 0km para el ganador y un auto Toyota Yaris 0KM para sortear entre los inscriptos.

Dos autos y más de 160 millones en premios en “Las 6 horas de Pesca a la Corvina Mayor” del Club Quilmes

La inscripción tendrá un valor General de $160.000 y de $150.000 para Socios, Damas y Cadetes y ya se encuentran habilitadas en la Secretaría del Club Quilmes y en los puntos de venta habituales, con múltiples formas de pago disponibles

La fiscalización estará a cargo del Club Marea Roja de Tres Arroyos y la zona de pesca se extenderá desde la Bajada de los Pescadores hasta inmediaciones del Río Quequén y desde el Arroyito de Reta hasta la tranquera (Caracolero).

Premios Generales

1° Toyota Hilux DX 4x4 2026**

2° $18.000.000

3° $8.000.000

4° $4.000.000

5° $3.000.000

6° $2.500.000

7° $1.500.000

8° $1.300.000

9° $1.200.000

10° $1.000.000

11° al 15° $800.000

16° al 20° $500.000

Sorteo por pago anticipado (Hasta el 19/01/2026)

$10.000.000

Premios Damas y cadetes

1° $700.000

2° $500.000

3° $300.000

Sorteo entre todos los inscriptos

1° Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P 2026

Socio mejor clasificado:

$300.000

Información:

2983 491625 / 2983 550406 / 2983 558281