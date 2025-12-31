Dos autos y más de 160 millones en premios en “Las 6 horas de Pesca a la Corvina Mayor” del Club Quilmes

El Club Quilmes de Tres Arroyos presentó oficialmente la 27ª edición de Las 6 Horas de Pesca a la Corvina de Mayor Peso que se desarrollará el próximo 25 de enero en la localidad de Reta de 10 a 16 horas.
Para esta edición habrá en juego más de 160 millones de pesos en premios, una camioneta Toyota 4x4 0km para el ganador y un auto Toyota Yaris 0KM para sortear entre los inscriptos.
La inscripción tendrá un valor General de $160.000 y de $150.000 para Socios, Damas y Cadetes y ya se encuentran habilitadas en la Secretaría del Club Quilmes y en los puntos de venta habituales, con múltiples formas de pago disponibles
La fiscalización estará a cargo del Club Marea Roja de Tres Arroyos y la zona de pesca se extenderá desde la Bajada de los Pescadores hasta inmediaciones del Río Quequén y desde el Arroyito de Reta hasta la tranquera (Caracolero).
Premios Generales
- 1° Toyota Hilux DX 4x4 2026**
- 2° $18.000.000
- 3° $8.000.000
- 4° $4.000.000
- 5° $3.000.000
- 6° $2.500.000
- 7° $1.500.000
- 8° $1.300.000
- 9° $1.200.000
- 10° $1.000.000
- 11° al 15° $800.000
- 16° al 20° $500.000
Sorteo por pago anticipado (Hasta el 19/01/2026)
- $10.000.000
Premios Damas y cadetes
- 1° $700.000
- 2° $500.000
- 3° $300.000
Sorteo entre todos los inscriptos
- 1° Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P 2026
Socio mejor clasificado:
- $300.000
Información:
2983 491625 / 2983 550406 / 2983 558281