Discusión en la vía pública terminó con un herido en una pierna por un disparo

En la noche del 28 de septiembre, cerca de las 21:15, una discusión en la vía pública en la calle Reina Margarita al 1300 terminó con un joven de 20 años herido aparentemente por un disparo en la pierna izquierda. La víctima fue trasladada al centro de salud local, donde se constató que la lesión era de carácter leve.

A partir de las primeras investigaciones y testimonios, se estableció que hubo agresiones recíprocas entre las partes.

Con la intervención del Juzgado de Garantías se realizaron dos allanamientos: uno en calle La Rioja al 1300, donde se incautaron cinco municiones calibre 22, y otro en Reina Margarita al 1200, donde se secuestró una pistola Glock calibre .380 sin documentación, un cargador mismo calibre, un cargador calibre .22, cuatro municiones calibre .38, diez municiones calibre .32, y 29 municiones calibre .380.

Por la falta de documentación del arma se procedió a la aprehensión del morador de 29 años, siendo trasladado a la Comisaria Primera a los fines legales pertinentes.

Se instruyen actuaciones por Inf. Art. 189 bis del Código Penal con intervención de la UFIJ nro. 17 del Depto. Judicial local a cargo del Dr. Gabriel Ivan Lopazzo.