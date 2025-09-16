Dialogamos con Iris Mas presidente de la Asociación de Amigos del Centro de Salud de Claromecó

En Claromecó quedó conformada la Asociación de Amigos del Centro de Salud, una iniciativa comunitaria que apunta a acompañar, apoyar y fortalecer la tarea del hospital local, especialmente de cara a la temporada estival en la que la villa balnearia recibe un importante flujo de visitantes.

“Esto es una inquietud que viene desde hace bastante tiempo. Por dos lados diferentes, dos grupos de vecinos estábamos tratando de ver cómo se podía formar esta asociación, cada uno averiguando por su lado, sin conocernos. Finalmente pudimos coincidir y ahí se dio la posibilidad de charlar y organizarnos”, explicó Iris Ofelia Mas, presidente de la comisión.

La flamante referente aclaró: “No es mantener ni sostener, es acompañar y ayudar al Centro de Salud de Claromecó. En invierno la villa está tranquila, pero en verano se llena de gente. Y si bien a todos nos interesa que la economía local se mueva, también es fundamental que quienes nos visitan tengan dónde atenderse”.

Respecto a la conformación de la comisión, Mas señaló: “A mí me dieron el honor de ser la presidente. Espero estar a la altura de las circunstancias. La comisión está formada por todos, sin cada uno de nosotros la rueda no funcionaría. Es un engranaje que tiene que estar bien unido. Con la buena voluntad vamos a poder aprender y cubrir las necesidades que estén a nuestro alcance”.

Claromecó: se conformó la Asociación de Amigos del Centro de Salud

Uno de los primeros objetivos será obtener la personería jurídica. “Eso nos va a permitir recibir donaciones y realizar compras con transparencia. Pero quiero aclarar que esto no es un grupo de 10 personas que formamos la comisión: se necesita de toda la comunidad”, enfatizó.

En ese sentido, la Asociación convocó a una reunión abierta para el próximo martes 23 a las 18 horas, donde se presentarán formalmente, escucharán propuestas y recibirán inquietudes de los vecinos.

Mas subrayó la importancia de este paso colectivo: “Acá no hay banderías políticas, ni religiones, ni estratos sociales ni edades, porque todos necesitamos de la salud. Se ha dado un punto de encuentro y eso nos emociona. Nos une el mismo deseo: trabajar por y para todos”.

Por último, adelantó que ya existen aportantes esperando la formalización jurídica, y que entre las ideas figuran festivales y torneos a beneficio del hospital. “Todo será administrado por la comisión con absoluta claridad para que cualquiera pueda consultar en qué estado están las cuentas”, aseguró.

“En nombre de toda la comisión y de Claromecó, agradezco este espacio. Es muy importante darnos a conocer. Ojalá estemos a la altura de la circunstancia y podamos llevar adelante este proyecto común”, concluyó Mas.