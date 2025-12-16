Detuvieron a un sospechoso por el hurto de una moto en Tres Arroyos

En la tarde del lunes, alrededor de las 15 horas, personal del Grupo Táctico Operativo de la Estación de Policía Comunal de Tres Arroyos detuvo a un hombre en el marco de la investigación por el hurto de una motocicleta KTM Duke, denunciado horas antes por Andrés San Román.

El hecho había sido reportado cerca de las 6 de la mañana y, a partir de allí, se iniciaron tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales. Como resultado de esas diligencias, se logró identificar a uno de los presuntos involucrados y se solicitó una orden de registro domiciliario por razones de necesidad y urgencia.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Godoy Cruz Bis al 300, donde se secuestró un espejo de motocicleta compatible con el rodado sustraído, aunque la moto no fue hallada en el lugar. Durante el procedimiento, el imputado intentó darse a la fuga por los fondos de la propiedad y se ocultó en la casa de una mujer mayor, pero fue localizado y aprehendido poco después.

El detenido continúa siendo investigado en el marco de la causa por el hurto del motovehículo, mientras prosiguen las diligencias judiciales para dar con el rodado sustraído.

La causa se tramita ante la UFIJ N° 16 del Departamento Judicial de Tres Arroyos, a cargo del Dr. Gabriel Iván Lopazzo.