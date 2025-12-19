Vía Tres Arroyos / Policiales

Detuvieron a un hombre por daños y amenazas con un arma blanca tras un conflicto barrial

El hecho ocurrió en el barrio Uspallata, donde el acusado arrojó piedras contra una vivienda y amenazó a sus ocupantes. El hombre fue reducido luego de resistirse al accionar policial.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

19 de diciembre de 2025,

Detuvieron a un hombre por daños y amenazas con un arma blanca tras un conflicto barrial
Detuvieron a un hombre por daños y amenazas con un arma blanca tras un conflicto barrial

En la tarde del miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 16 horas, personal de la Estación de Policía Comunal de Tres Arroyos detuvo a un hombre de 29 años en la primera cuadra de calle Uspallata, tras un episodio de violencia ocurrido en el marco de un conflicto barrial.

Según se informó, el aprehendido habría participado junto a otras personas en una agresión contra una vivienda del sector, propiedad de una joven de 22 años. Durante el ataque, arrojaron piedras que provocaron daños materiales, entre ellos la rotura de un televisor de 75 pulgadas. Además, el hombre habría amenazado a los moradores del domicilio mientras portaba un cuchillo e invitaba a pelear.

Detuvieron a un hombre por daños y amenazas con un arma blanca tras un conflicto barrial
Detuvieron a un hombre por daños y amenazas con un arma blanca tras un conflicto barrial

Al llegar el personal policial, el sujeto continuaba exhibiendo el arma blanca y se mostró hostil ante las indicaciones de los efectivos para que desistiera de su actitud. Ante la negativa y la persistencia de su conducta, los uniformados lograron reducirlo y proceder a su detención, utilizando la fuerza mínima necesaria.

Detuvieron a un hombre por daños y amenazas con un arma blanca tras un conflicto barrial
Detuvieron a un hombre por daños y amenazas con un arma blanca tras un conflicto barrial

La causa fue caratulada como daño, amenazas agravadas y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ N° 16 del Departamento Judicial de Tres Arroyos.

Temas Relacionados

MÁS DE Policiales
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS