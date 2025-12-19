En la tarde del miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 16 horas, personal de la Estación de Policía Comunal de Tres Arroyos detuvo a un hombre de 29 años en la primera cuadra de calle Uspallata, tras un episodio de violencia ocurrido en el marco de un conflicto barrial.

Según se informó, el aprehendido habría participado junto a otras personas en una agresión contra una vivienda del sector, propiedad de una joven de 22 años. Durante el ataque, arrojaron piedras que provocaron daños materiales, entre ellos la rotura de un televisor de 75 pulgadas. Además, el hombre habría amenazado a los moradores del domicilio mientras portaba un cuchillo e invitaba a pelear.

Detuvieron a un hombre por daños y amenazas con un arma blanca tras un conflicto barrial

Al llegar el personal policial, el sujeto continuaba exhibiendo el arma blanca y se mostró hostil ante las indicaciones de los efectivos para que desistiera de su actitud. Ante la negativa y la persistencia de su conducta, los uniformados lograron reducirlo y proceder a su detención, utilizando la fuerza mínima necesaria.

La causa fue caratulada como daño, amenazas agravadas y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ N° 16 del Departamento Judicial de Tres Arroyos.