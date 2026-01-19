Detuvieron a un hombre por amenazar con armas de fuego y agredir a su pareja

Un hombre de 46 años fue aprehendido el sábado por la noche en Tres Arroyos tras amenazar de muerte y agredir físicamente a su pareja, además de resistirse al accionar policial. El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 en una vivienda ubicada sobre avenida Rivadavia al 1200.

Según se informó, el agresor habría intimidado a la mujer, de 44 años, utilizando un arma de fuego y le provocó lesiones leves en el rostro producto de golpes. Al llegar el personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal, Comisaría Primera, el sujeto se mostró hostil, increpó a los efectivos y ofreció resistencia, aunque finalmente fue reducido utilizando la fuerza mínima necesaria.

Durante el procedimiento, y por razones de urgencia, la Policía secuestró en el interior del domicilio una pistola calibre 22 marca Tala, un revólver calibre 32 marca Orbea y municiones de ambos calibres. El hombre no contaba con documentación que acreditara la tenencia ni portación legal de las armas.

Aprehendido por violecia de genero

Se iniciaron actuaciones por lesiones agravadas, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad, infracción al artículo 189 bis del Código Penal y a la Ley 12.569 de violencia familiar. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial local.