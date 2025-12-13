Detuvieron a Luis Mendoza el principal sospechoso del asalto a Luis Di Francesco

La SubDDI de Tres Arroyos tras una extensa labor investigativa realizada por el Robo Calificado recientemente sufrido por la Familia Di Francesco en su Establecimiento Rural, logró obtener una orden de detención para uno de los autores que el martes pasado perpetraron el robo al Andrés Di Francesco, utilizando arma de fuego y resultando violentos para con la víctima, quien sufrió heridas de arma de fuego y lesiones.

Tras la obtención del pedido de captura, la totalidad de los grupos operativos de la DDI Local se apostaron en custodia encubierta por la zona de residencia del imputado, logrando efectivizar anoche la detención del referenciado masculino.

Cabe destacar que al momento del procedimiento, el ahora detenido, se resistió a la actuación policial, emprendiendo fuga, que culminó a los pocos metros, gracias a la interceptación y detención del mismo por los efectivos de la Policía de Investigaciones. De tal proceder dos agentes policiales sufrieron lesiones agravadas.

El detenido resulta ser Luis Mendoza, de 23 años, el cual se encontraba actualmente con libertad condicional por otro delito penal.

Asimismo es dable de hacer constar que se logró obtener la detención tras las tareas investigativas realizadas bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 13 del Dpto. Judicial Bahía Blanca, sede Tres Arroyos, en la cual el mismo día en que ocurrió el ilícito, personal de DDI junto a CPR TsAs y colaboración de Escuadrón de caballería y Comisaria local, efectivizó dos registros domiciliarios, secuestrando elementos de interés que permitieron el avance de la investigación.