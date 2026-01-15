Vía Tres Arroyos / Policiales

Detuvieron a dos personas en Claromecó por el robo de una motocicleta

El vehículo había sido sustraído en la villa balnearia. Se desplegó un dispositivo conjunto con la Policía Comunal, policía de claromeco y la Guardia Urbana, lo que permitió al Comando de Prevención Rural visualizar a los sujetos en un camino vecinal y concretar la detención.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

15 de enero de 2026,

Detuvieron a dos personas en Claromecó por el robo de una motocicleta
Detuvieron a dos personas en Claromecó por el robo de una motocicleta

TRES ARROYOS.- Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Tres Arroyos logró interceptar y aprehender este jueves a dos sujetos que huían con una motocicleta robada, culminando con éxito un operativo de seguridad que articuló a todas las fuerzas del distrito.

El hecho se originó tras la denuncia de la sustracción del rodado en la Comisaría Segunda de Claromecó. Con el alerta en curso y un dato obtenido por el G.T.O. E.P.S.C. Ts. As. que indicaba el posible trayecto de fuga hacia la ciudad, se diagramó rápidamente un operativo cerrojo.

Detuvieron a dos personas en Claromecó por el robo de una motocicleta
Detuvieron a dos personas en Claromecó por el robo de una motocicleta

El despliegue y la captura

Mientras efectivos de la Policía Comunal y la Guardia Urbana prestaban apoyo bloqueando los accesos urbanos, el personal del CPR se desplegó estratégicamente en la zona rural para cerrar el paso.

La maniobra dio resultado positivo cuando una patrulla del comando rural divisó el motovehículo circulando por el “Camino del Molino”. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron evadirse, pero los efectivos del CPR reaccionaron con celeridad, logrando interceptarlos, reducirlos y recuperar el bien sustraído.

Detalles

Los aprehendidos, identificados como Héctor Raúl Sánchez (21) y Emanuel García (32), circulaban en una moto Corven 110 color azul (patente A266YSH), propiedad del vecino Sergio Manuel Aguado.

La causa fue caratulada como “Aprehensión por robo de motovehículo” con intervención de la UFIJ N° 16.

Detuvieron a dos personas en Claromecó por el robo de una motocicleta
Detuvieron a dos personas en Claromecó por el robo de una motocicleta

Temas Relacionados

MÁS DE Policiales
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS