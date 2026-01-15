TRES ARROYOS.- Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Tres Arroyos logró interceptar y aprehender este jueves a dos sujetos que huían con una motocicleta robada, culminando con éxito un operativo de seguridad que articuló a todas las fuerzas del distrito.

El hecho se originó tras la denuncia de la sustracción del rodado en la Comisaría Segunda de Claromecó. Con el alerta en curso y un dato obtenido por el G.T.O. E.P.S.C. Ts. As. que indicaba el posible trayecto de fuga hacia la ciudad, se diagramó rápidamente un operativo cerrojo.

Detuvieron a dos personas en Claromecó por el robo de una motocicleta

El despliegue y la captura

Mientras efectivos de la Policía Comunal y la Guardia Urbana prestaban apoyo bloqueando los accesos urbanos, el personal del CPR se desplegó estratégicamente en la zona rural para cerrar el paso.

La maniobra dio resultado positivo cuando una patrulla del comando rural divisó el motovehículo circulando por el “Camino del Molino”. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron evadirse, pero los efectivos del CPR reaccionaron con celeridad, logrando interceptarlos, reducirlos y recuperar el bien sustraído.

Detalles

Los aprehendidos, identificados como Héctor Raúl Sánchez (21) y Emanuel García (32), circulaban en una moto Corven 110 color azul (patente A266YSH), propiedad del vecino Sergio Manuel Aguado.

La causa fue caratulada como “Aprehensión por robo de motovehículo” con intervención de la UFIJ N° 16.