Detienen en Tres Arroyos a un hombre acusado de provocar intencionalmente un incendio en Gonzales Chaves

Este lunes cerca del mediodía personal policial del G.T.O, perteneciente a la Comisaría Primera de Tres Arroyos procedió a la detención de un hombre de 26 años identificado como Mauro Berruti, por provocar un incendio intencional en un galpón de la localidad de Gonzales Chaves.

La Detención se llevó a cabo en Pedro N. Carrera al 1300 de Tres Arroyos por orden del Tribunal Criminal Oral del Depto. Judicial local, a cargo de la Dra. Fabiana Brandolin en el marco de una causa por “Incendio, Estrago e Inf. Ley 14.346”.

El hecho data del 17 de Septiembre del año 2022, raíz de actuaciones prevencionales iniciadas de oficio por la Estación Policial de Adolfo González Chaves, por un conflicto entre un hombre de la vecina localidad y el ahora detenido, quien habría iniciado un incendio intencional en un galpón, ubicado en calle Rodriguez Nro. 900 de A.G. Chaves, causando decesos de animales caninos, como asi también daños materiales de gran importancia.