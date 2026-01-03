Vía Tres Arroyos / Policiales

Detenido en Tres Arroyos por Tentativa de homicidio

Discutían por una deuda. El altercado se convirtió en pelea y posteriormente en agresión con un machete y una cuchilla, con la que el ahora detenido, le propinó puntazos en la zona del torso a la vícitma.

Redacción Vía Tres Arroyos
3 de enero de 2026,

3 de enero de 2026,

Este viernes alrededor de las 18:15 horas, personal policial de la Comisaría Primera de Tres Arroyos procedió a la detención de un hombre de 26 años acusado de Tentativa de Homicidio contra un vecino.

El hecho se inició alrededor de las 00:40 horas, del día 30 de Diciembre del año 2025, en Avenida Esteban de Echeverría Nº 800 de Ts. As, donde la víctima se cruza con el imputado, comenzando a discutir por una supuesta deuda (cabe destacar que ya habían tenido conflictos previos), el altercado se convirtió en pelea y posteriormente en agresión con un machete y una cuchilla, con la que el ahora detenido, le propina puntazos en la zona del torso a la victima, lo que motivará que el mismo terminara hospitalizado para atención médica, en el hospital de Tres Arroyos.

La detención se llevó a cabo en un domicilio de Av. Ameghino a la altura del 1500 y fue ordenada por la Sra. Juez Subrogante Dra. Elena Brandolin, del Juzgado Garantías local.

En principio el hecho fue confuso y rápidamente personal del GTO, comenzó las pertinentes tareas investigaciones, recepcionando Declaraciones Testimoniales y realizando relevamiento de cámaras, logrando esclarecer lo acontecido, colectando pruebas irrefutables, logrando solicitar la Orden de Detención del imputado.

El detenido fue alojado en los calabozos de la Comisaría Primera a disposición del Juzgado de Garantías local y a disponibilidad de la UFIJ Nro. 17 del Depto. Judicial local, a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Ivan Lopazzo .-

