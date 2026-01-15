“Desde la mancha”: Taller intensivo de pintura en el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos

El jueves 22 de enero desde las 18 horas se llevará a cabo en las instalaciones del Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos un taller intensivo de pintura denominado “Desde la mancha” que estará a cargo del profesor Bruno Defelippe.

Los cupos son limitados y los interesados en particpar deberán comunicarse por Facebook a Mubata Tres Arroyos;

Instagram @museoartetresarroyos o por Whatsaap al 2983-588023

Este taller propone abordar la pintura desde su origen más esencial: la mancha como punto de partida del proceso creativo. Entendida no como un accidente, sino como un gesto consciente, la mancha funciona como el primer acto plástico donde ya están contenidas la energía, el color, el ritmo y la dirección de la obra.

Cada participante trabajará a partir de su propia propuesta plástica —paisaje, naturaleza muerta, retrato, figura humana u otras— comenzando desde una superficie sin estructura previa. Se parte desde la nada, sin dibujo académico ni composición cerrada, permitiendo que la imagen se vaya revelando progresivamente a través del color, la forma y la materia.

La mancha inicial es libre pero coherente con el resultado final: un campo visual abierto que luego se ordena, se construye y se define. El proceso acompaña el pasaje de lo intuitivo a lo estructurado, del gesto espontáneo a la forma consciente, poniendo en valor el proceso pictórico por sobre la idea de resultado inmediato.

El taller se desarrolla en el contexto del Museo MUBATA, donde las obras del acervo expuestas in situ podrán utilizarse como disparadores visuales, referencias o fuentes de inspiración, generando un diálogo directo entre la producción personal y el espacio museístico.

Materiales:

Cada participante deberá traer sus propios materiales (soporte papel y otros, acuarela, óleo, pasteles, grafito u otros), según su práctica habitual.