Denuncian una estafa millonaria a la Promo 26 de un colegio secundario de San Cayetano

Padres y madres de alumnos de la Promo 26 de un colegio secundario de San Cayetano denunciaron una presunta estafa que los dejó, a pocos días de fin de año, sin la fiesta de presentación de la Promo 26 y sin los buzos escolares. El monto del perjuicio económico rondaría los 5,5 millones de pesos, según indicaron los damnificados.

La madre de uno de los alumnos damnificados (a quien llamaremos J para preservar su identidad) relató que la situación comenzó a descubrirse el 24 de diciembre, cuando algunas familias pidieron comprobantes de pago de los servicios contratados para la fiesta prevista para el 31 de diciembre.

“Supuestamente ya estaba todo pago: salón, DJ y demás servicios. Pero cuando empezamos a pedir comprobantes, esta mamá (encargada de recaudar el dinero) empezó a dar vueltas”, explicó.

Ante la falta de respuestas claras, algunas madres comenzaron a averiguar por su cuenta y confirmaron que solo había una seña de 150 mil pesos en el salón donde se realizaría el evento, conocido como El Fortín. El resto de los servicios no estaban abonados.

También sin buzos escolares

La sorpresa fue aún mayor cuando, días después, se contactaron con la empresa encargada de confeccionar los buzos de la promo. Allí les informaron que solo se había pagado una seña realizada en abril, por lo que los buzos nunca fueron confeccionados.

“Nos quedábamos sin fiesta, sin buzos, sin nada”, resumió J.

La persona señalada como responsable es una madre del mismo grupo, quien había asumido la organización y centralización de los pagos. Según relataron, hasta último momento aseguró que todo estaba abonado y que terminaría de pagar el 30 o 31 de diciembre, algo que finalmente no ocurrió.

Denuncia judicial y causa en Necochea

La mayoría de las familias afectadas realizó la denuncia correspondiente, que actualmente tramita en el Juzgado de Necochea. Hasta el momento, indicaron, no cuentan con abogado particular y permanecen a disposición de la Justicia.

“Presentamos todas las pruebas: transferencias, movimientos de dinero y también pagos en efectivo que algunas familias hicieron”, detalló J.

Por recomendación legal, las familias no se acercaron al domicilio de la denunciada para evitar posibles contradenuncias.

La fiesta se hizo igual

A pesar de la situación, y gracias a la colaboración de la comunidad, la fiesta se realizó igualmente.

“Empezamos de cero a pocos días del evento. Acá nos conocemos todos y nos dieron la posibilidad de pagar después. Con lo recaudado en la fiesta pudimos cubrir los gastos”, contó J.

La hija de la mujer denunciada también asistió al evento. “Los chicos la incluyeron, porque entendieron que ella no tenía nada que ver con lo que hizo la madre”, destacó.

Rifas para pagar los buzos

Actualmente, las familias organizan rifas solidarias para reunir fondos y poder pagar los buzos escolares. El sorteo de canastos de mercadería está previsto para el 15 de enero.

Además, invitan a quienes quieran colaborar a seguir en Instagram a Promo 26 ES 1, donde se comparte información sobre las iniciativas.

“Para los chicos fue una desilusión tremenda. La ilusión estaba puesta en la fiesta y en los buzos, y todo se vino abajo de golpe”, expresó.

La causa sigue en manos de la Justicia - finalizó J.