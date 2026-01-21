Denuncia penal contra La Libertad Avanza por presunto uso de datos de personas con discapacidad

El secretario de Desarrollo Social de Tres Arroyos, Martín Garate, y la coordinadora del Área de Discapacidad, Andrea Elgart, presentaron una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 16, a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo, para que se investigue un presunto acceso y uso indebido de datos personales de personas con discapacidad por parte de dirigentes de La Libertad Avanza.

La presentación judicial se basa en una serie de chats privados difundidos públicamente el 9 de enero por el portal La Nueva de Bahía Blanca, atribuidos a la concejala bahiense Franca Grippo, coordinadora de La Libertad Avanza en la Sexta Sección Electoral. En esos mensajes se menciona la presunta tenencia del padrón del programa Incluir Salud, dividido por localidades, con referencias a su utilización para tareas territoriales.

Entre los textos incorporados como prueba, se señala que se trata de “información reservada” y que debía ser entregada “en mano”, lo que, según la denuncia, refuerza la hipótesis de un acceso ilegítimo a datos sensibles de beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad.

El escrito también detalla que días después de los mensajes, se concretó la inauguración de un local partidario de La Libertad Avanza en Tres Arroyos. De acuerdo a publicaciones periodísticas locales, Grippo estuvo presente en el acto, donde mantuvo contacto con referentes, concejales y candidatos del espacio.

El pedido a la Justicia apunta a que se investigue la posible comisión del delito previsto en el artículo 157 bis del Código Penal, por acceso ilegítimo y revelación indebida de datos personales, considerando además el agravante de que los eventuales responsables pudieran ser funcionarios públicos.