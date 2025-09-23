Curso de Preparación Integral para la Familia Embarazada en el Centro de Salud de Tres Arroyos

En el Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos, ubicado en avenida Primera Junta 440, continúa brindándose el Curso de Preparación Integral para la Familia Embarazada, dirigido a personas que transiten cualquier momento del embarazo.

Los encuentros se realizan todos los martes a las 10 horas en el Aula Magna del Centro Municipal de Salud (Av. Primera Junta 440).

El curso está a cargo de la Obstetra Ivón Iribarren y la Licenciada en Psicología Gabriela Hoffman, con la participación de profesionales invitadas.

Durante las clases se abordan temas fundamentales para la preparación del embarazo y el cuidado del recién nacido:

- Embarazo

- Trabajo de parto y parto

- Puerperio y anticoncepción

- Cuidados del recién nacido y lactancia

- Crianza y alimentación saludable

- Experiencias sobre la maternidad

Las inscripciones continúan abiertas. Las personas interesadas pueden anotarse escribiendo a: cursofamiliaembarazada@gmail.com

Se puede participar acompañada y en cualquier etapa del embarazo.