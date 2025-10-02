Desde el Programa Envión se continúa trabajando de forma intensa en la generación de espacios sociolaborales para la juventud. En este marco, se abre la inscripción para el Curso Inicial de Peluquería y Barbería, destinado a adolescentes de la comunidad.

Las inscripciones podrán realizarse de lunes a viernes de 16 a 19 horas en la sede de Envión, ubicada en Ituzaingó y Dorrego, o a través de la cuenta de Instagram oficial @envion_tresarroyos.

El curso estará a cargo de talleristas especializados en peluquería y barbería y se dictará los días lunes de 16 a 19 horas. El inicio está previsto para el próximo lunes 6 de octubre.

Curso de Peluquería y Barbería del Programa Envión

La propuesta formativa incluye el aprendizaje de herramientas básicas, lavado y acondicionamiento de cabello, corte, barba, coloración, peinado y nociones de seguridad e higiene. Al finalizar, las y los participantes recibirán material de estudio y certificado de asistencia.

De esta manera, Envión continúa fortaleciendo oportunidades para que adolescentes de Tres Arroyos accedan a espacios de capacitación que promuevan su desarrollo personal y su futura inserción en el mundo del trabajo y también se los invita a formar parte de la movida envionera.