Una vecina de Tres Arroyos, de 73 años, denunció haber sido víctima de un engaño telefónico el pasado 17 de septiembre. La mujer recibió una llamada en la que un individuo, que dijo trabajar en ANSES, le aseguró que los billetes de dólares y objetos de oro perderían valor y que debía reemplazarlos. Minutos más tarde, un hombre llegó a su domicilio y, con un discurso persuasivo, logró que la mujer le entregara una importante suma de dinero en dólares y alhajas.

A partir de la denuncia, se revisaron cámaras privadas y del sistema de monitoreo urbano, lo que permitió identificar un vehículo Fiat Cronos gris, radicado en Córdoba, como el auto en el cual el delincuente huyó.

“Cuento del tío”: detienen en Bahía Blanca a un sospechoso de estafar a una jubilada en Tres Arroyos

Con esos datos, el lunes 22 de septiembre el automóvil fue detectado en Bahía Blanca, donde se logró detener a su conductor, un hombre de 34 años oriundo de Río Negro identificado como Eber Héctor Vera.

Con el objetivo de lograr colectar mayores elementos probatorios para la causa el Sr. Agente Fiscal Dr. Lopazzo otorgó una ORDEN DE REGISTRO DOMICILIARIO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA para el domicilio de residencia temporaria del aprehendido situado sobre la segunda cuadra de la calle General Paz de Bahia Blanca.

Durante el procedimiento, se secuestraron teléfonos celulares, equipos de comunicación, ropa utilizada en el hecho, municiones y otros elementos que podrían vincularse con la estafa. El sospechoso fue trasladado a Tres Arroyos, donde quedó a disposición de la fiscalía interviniente y deberá prestar declaración en las próximas horas.

La investigación continúa para determinar si el detenido estuvo involucrado en otros hechos similares ocurridos en la región.