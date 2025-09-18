Cresta y UPSO presentaron dos nuevas carreras universitarias que se dictarán en Tres Arroyos en el 2026

Esta mañana se llevó a cabo en instalaciones del Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (Cresta) una conferencia de prensa en la cual se anunció dos nuevas propuestas académicas de la Universidad Provincial del Sudeste (UPSO) para el 2026, junto

Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Programación y la Tecnicatura en Emprendimientos Logístico.

Según explicaron ambas carreras se incorporan (en el caso de la Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Programación ya se esta dictando este año) por las necesidades que se han identificado en Tres Arroyos para el desarrollo regional.

la Tecnicatura en Emprendimientos Logístico está organizada en tres tramos formativos, con salida intermedia de diplomatura en operaciones logísticas.

Las carreras se dictarán en modalidad combinada: en el caso de Tecnologías de la Programación, se prevén encuentros virtuales sincrónicos complementados con clases presenciales, mientras que Emprendimientos Logísticos será de cursada principalmente presencial.

Para ambas carreras, la inscripción se abrirá el 1° de octubre y permanecerá habilitada hasta el 20 de febrero, y no incluye curso de ingreso eliminatorio.

Los interesados deberán presentar DNI y certificado de estudios secundarios completos o en trámite. También podrán inscribirse personas mayores de 25 años sin título medio, en el marco de lo establecido por la Ley de Educación Superior.

También se mencionó que los interesados podrán acceder a través de la página oficial de la UPSO becas de transporte y alojamiento y manutención.