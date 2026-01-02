CRESTA lanza una Diplomatura en Manejo y Operación de Maquinarias Agrícolas para 2026

Desde el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) comunicaron que estan abiertas las inscripciones para la Diplomatura en Manejo y Operación de Maquinarias Agrícolas, una nueva propuesta académica que comenzará en la segunda quincena de marzo de 2026 y se extenderá hasta octubre, con modalidad presencial y un enfoque teórico-práctico.

La diplomatura surge como respuesta a una necesidad planteada por representantes del sector agropecuario en el Consejo Local Asesor de la Chacra Experimental Integrada de Barrow. A partir de esa demanda, CRESTA y la Chacra de Barrow impulsaron la propuesta ante la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), dando origen a esta formación, cuyo dictado en Tres Arroyos cuenta con el financiamiento del Programa Puentes de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta académica está orientada a operadores de campo y alumnos avanzados de Escuelas Agrotécnicas, y se desarrolla de manera conjunta entre las instituciones anteriormente mencionadas (CRESTA, la UNLZ y la Chacra Experimental Integrada Barrow), con el objetivo de fortalecer la formación técnica y el desarrollo productivo de Tres Arroyos y la región.

La cursada se organiza en módulos teórico-prácticos y encuentros prácticos integradores, con encuentros mensuales —y en algunos casos quincenales— los días viernes y sábado. Las clases teóricas se dictarán en la sede de CRESTA, mientras que las prácticas se realizarán en la Chacra Experimental Integrada Barrow y en establecimientos agropecuarios de la zona.

Los módulos a trabajar incluyen nociones generales de maquinaria agrícola, el tractor, labranza, siembra directa y convencional, fertilización, pulverización, cosecha, heno y forraje, agricultura de precisión y taller rural y mantenimiento.

Además, se prevén talleres prácticos complementarios en establecimientos de la zona, con operación de maquinaria de última tecnología, y un Taller Final Integrador en el Laboratorio de Agricultura de Precisión de la UNLZ (a confirmar).

Al finalizar la cursada, los participantes recibirán la Certificación Universitaria de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Con esta nueva diplomatura, CRESTA reafirma su compromiso con la formación de calidad, el desarrollo local y el fortalecimiento del entramado productivo de Tres Arroyos y la región.

La carrera es NO ARANCELADA, tiene cupos limitados y los interesados pueden preinscribirse HACIENDO CLIC ACÁ

Para más consultas, escribir a silvina.mate@cresta.edu.ar o acercarse a la institución educativa, Maipú 270.