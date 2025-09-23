CRESTA 2026: charla informativa sobre la Licenciatura en Administración Agraria

Desde el Centro regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) informan que este miércoles 24 de septiembre a las 17:30, se llevará a cabo una charla informativa virtual de la Licenciatura en Administración Agraria, propuesta que integra la oferta académica 2026.

Esta carrera se dictará gracias al convenio entre la Municipalidad de Tres Arroyos y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

La actividad está destinada a todas las personas interesadas en conocer más sobre esta carrera y requiere inscripción previa. Durante la charla se brindará información sobre la modalidad de cursada, los lineamientos generales y el perfil profesional de la licenciatura.

La propuesta forma profesionales capaces de responder a los desafíos actuales del sector agropecuario y agroindustrial. Su plan de estudios abarca áreas de economía, administración agropecuaria y desarrollo rural, con posibilidades de inserción en empresas agropecuarias, agroindustriales, consultoras, instituciones públicas y proyectos de desarrollo bioeconómico sustentable.

Si bien la carrera tiene modalidad virtual, en CRESTA se pondrá a disposición un aula equipada para que las y los estudiantes puedan conectarse y contar con un espacio de acompañamiento académico.

INSCRIPCION CHARLA INFORMATIVA: HACIENDO CLIC ACÁ

PREINSCRIPCIÓN CARRERA: HACIENDO CLIC ACÁ