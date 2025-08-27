La CGT Regional Tres Arroyos- CFL Nº 401 acordó con la Cooperativa de Trabajo Policoop Limitada, la realización de un convenio para llevar a cabo prácticas profesionalizantes en el marco normativo del COPRET.

Las autoridades del Policoop encabezadas por su presidente Pablo Escudero y el integrante del Consejo de Administración, Marcelo Perilli, visitaron el curso de Operador de informática para administración y gestión, cuya Instructora es Corina Iturbide.

Convenio entre la CGT Regional Tres Arroyos y Policoop para la realización de prácticas profesionalizantes

Las Autoridades visitantes departieron con los alumnos y las autoridades del CFL Nº 401 todo lo referido al desarrollo de estas prácticas.

La Instructora Iturbide, dio detalles pormenorizados del desarrollo del diseño curricular para conocimiento de las autoridades del Policoop.

Este tipo de practicas posibilita que los alumnos al finalizar el curso obtengan dos certificaciones, una por formación laboral y otra emitida por el COPRET, siendo ambas oficiales con lo cual los participantes tienen una capacitación en el entorno laboral, que engrosa su conocimiento.