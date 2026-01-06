Continúan abiertas las inscripciones para las carreras 2026 en CRESTA

Desde el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) se informa que continúan abiertas las inscripciones para las carreras que integran la oferta académica 2026, destinada a estudiantes de Tres Arroyos y la región.

En articulación con distintas universidades públicas, CRESTA ofrece propuestas formativas presenciales, semipresenciales y virtuales, orientadas a áreas estratégicas como tecnología, logística, agro, administración y educación, fortaleciendo el desarrollo local y regional.

Las carreras con inscripción abierta son:

• Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Programación (UPSO)

• Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Logísticos (UPSO)

• Diplomatura Universitaria en Operaciones Logísticas (título intermedio de la TU en Emprendimientos Logísticos – UPSO)

• Diplomatura en Construcción de Estructuras Livianas de Acero (UNSAM)

• Curso de Perito Clasificador de Granos

• Programa UBA XXI

• Diplomatura en Manejo y Operación de Maquinaria Agrícola (UNLZ – Programa Puentes)

Estas propuestas forman parte del compromiso de CRESTA con la educación pública y el acceso a la formación superior, promoviendo trayectorias educativas que respondan a las necesidades de la comunidad.

Asimismo, como novedad, la institución incorpora nuevas propuestas académicas en articulación con instituciones asociadas -la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional Arturo Jauretche-, ampliando las oportunidades de formación para la comunidad.

En conjunto con la UNSAM, se ofrecen posgrados (maestrías y especializaciones), ciclos de complementación de licenciatura y diplomaturas. Por su parte, junto a la UNAJ, se desarrollan opciones de actualización profesional, cursos de idiomas y oficios. Estas propuestas son aranceladas y cuentan con un descuento exclusivo para personas inscriptas en CRESTA.

Para conocer información detallada sobre cada una de las propuestas, requisitos e inscripciones, HACER CLIC ACÁ