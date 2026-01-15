Continúan abiertas las inscripciones para las Becas Tres Arroyos 2026

La Comisión de Becas del Honorable Concejo Deliberante informa que continúan abiertas las inscripciones para el programa de Becas Nivel Superior, dirigido a estudiantes de carreras terciarias, universitarias y de formación laboral dictadas dentro o fuera del Distrito de Tres Arroyos.

También están abiertas las inscripciones a la Beca de Transporte, destinada a estudiantes de las localidades del Distrito que deben trasladarse para realizar sus estudios a la ciudad de Tres Arroyos o en otra localidad del Partido.

¿Cómo inscribirse?

Ambas inscripciones podrán realizarse en la página web becas.tresarroyos.gov.ar hasta el 15 de marzo de 2026, sin excepción.

Para aquellos que tengan dudas sobre el funcionamiento de la plataforma, desde el HCD se preparó un video tutorial que se encuentra en el canal de YouTube

También se ponen a disposición las oficinas de la Secretaría del HCD en Av. Rivadavia N°1 de lunes a viernes de 7 a 14 para que los interesados en realizar su inscripción, que no la hayan podido realizan aún, se acerquen con toda la documentación para que desde aquí se les gestione.

Requisitos

Para las Becas de Estudios Superiores son requisitos:

-Tener domicilio en el Distrito de Tres Arroyos.

-Estar inscripto o cursando una carrera de nivel superior en una Universidad o Instituto Superior de gestión estatal, o un Centro de Formación Laboral.

-Tener ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimo, Vital y Móvil.

Para inscribirse, los estudiantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad, constancias de ingresos familiares (recibos de sueldo, certificados de monotributo, negativa de ANSES, jubilación, o cualquier documentación respaldatoria), certificado analítico de estudios secundarios completos y/o de estudios superiores en curso, y la constancia de inscripción a la carrera (en caso de ser ingresantes).

Cabe mencionar que toda la documentación debe subirse en formato PDF a la plataforma web y debe ser perfectamente legible, para acelerar los procesos de evaluación.

Para las Becas de Transporte son requisitos:

-Tener domicilio en una localidad del Distrito de Tres Arroyos.

-Cursar estudios (secundarios, terciarios, universitarios o de Formación Laboral) dentro del Distrito de Tres Arroyos, que no se dicten en su localidad de origen.

Para inscribirse, deberán presentar su Documento Nacional de Identidad y el certificado de alumno regular o de inscripción a los estudios. También es importante resaltar que la documentación a acreditar en la página web debe ser completamente legible y en formato PDF.

Más información

Para más información, los interesados pueden referirse a las Ordenanzas N°7732 HACIENDO CLIC ACÁ -

N°7733 HACIENDO CLIC ACÁ

Desde la Comisión de Becas se recomienda leer con atención el articulado y toda la información que se encuentra en la página web de becas, para asegurarse de cumplir con todos los requisitos y de presentar toda la documentación requerida. En esta oportunidad no habrá período de prórroga, por lo que se sugiere realizar las consultas con tiempo y reunir la documentación lo antes posible para enviar su postulación.

Recordamos además que los que resulten beneficiarios de las Becas, a mediados del 2026 tendrán que presentar nueva documentación para comprobar los avances de estudios, que es requisito para la continuidad del cobro. Por ello, recomendamos estar atentos a los mails y a nuestras redes sociales, ya que a través de esos medios se difundirá la información.

Ante cualquier consulta, pueden comunicarse al teléfono 2983-439262 o al mail becas@tresarroyos.gov.ar.