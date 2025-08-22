Vía Tres Arroyos / Encuestas

Consulta Popular para el nombramiento del Polideportivo, el Natatorio y el Predio de Deportes Municipal

La encuesta estará abierta hasta el domingo 21 de septiembre.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

22 de agosto de 2025,

Consulta Popular para el nombramiento del Polideportivo, el Natatorio y el Predio de Deportes Municipal
Polideportivo Municipal de Tres Arroyos

Tal como lo establece la Ordenanza N°7517/2022 sobre Denominación de Espacios Públicos, y en referencia al Expediente N°334394/2024, se abre a la comunidad esta consulta popular para proponer nombres para el Predio de Deportes Municipal, como también para el edificio del Polideportivo Municipal y el Natatorio Municipal.

Se invita a todas y todos los vecinos, a organizaciones, instituciones y comunidad educativa a participar activamente de la propuesta para finalmente darle un nombre a este espacio de vital importancia para la historia deportiva de Tres Arroyos.

Se sugiere que los nombres que se propongan estén relacionados directamente con la historia del deporte del Partido de Tres Arroyos, o sean de alta significación para el país o la humanidad.

Para hacer su propuesta, los interesados deben ingresar al formulario HACIENDO CLIC ACÁ

La encuesta estará abierta hasta el domingo 21 de septiembre.

Temas Relacionados

MÁS DE Encuestas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS