Consejos para prevenir incendios en épocas de cosecha

La Sociedad Rural de Tres Arroyos informa las precacuciones a tomar en épocas de cosecha para prevenir incendios.

ANTES DE COSECHAR

Limpiar motores y máquinas (sin pasto ni polvo).

Revisar escapes, rodamientos y correas.

Tener 2 matafuegos por equipo.

Preparar cisterna / tanque de agua cerca del lote.

Hacer y mantener cortafuegos.

DURANTE LA COSECHA

Evitar horas de máximo calor y viento fuerte.

Paradas cortas para limpieza preventiva.

Prohibido fumar en el lote

Mantener comunicación entre operarios teléfono

SI APARECE HUMO O FUEGO

Parar la máquina y apagar motor.

Usar matafuegos solo si es seguro.

Avisar a Bomberos y al personal del campo.

Alejar maquinaria contra el viento del foco.

Activar plan interno: cisterna + apoyo de vecinos.

RECORDÁ: los bomberos pueden tardar 30 min o más Anticiparse baja pérdidas y protege a las personas.