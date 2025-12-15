Consejos para prevenir incendios en épocas de cosecha

La Sociedad Rural de Tres Arroyos informa las precacuciones a tomar en épocas de cosecha para prevenir incendios.
ANTES DE COSECHAR
- Limpiar motores y máquinas (sin pasto ni polvo).
- Revisar escapes, rodamientos y correas.
- Tener 2 matafuegos por equipo.
- Preparar cisterna / tanque de agua cerca del lote.
- Hacer y mantener cortafuegos.
DURANTE LA COSECHA
- Evitar horas de máximo calor y viento fuerte.
- Paradas cortas para limpieza preventiva.
- Prohibido fumar en el lote
- Mantener comunicación entre operarios teléfono
SI APARECE HUMO O FUEGO
- Parar la máquina y apagar motor.
- Usar matafuegos solo si es seguro.
- Avisar a Bomberos y al personal del campo.
- Alejar maquinaria contra el viento del foco.
- Activar plan interno: cisterna + apoyo de vecinos.
RECORDÁ: los bomberos pueden tardar 30 min o más Anticiparse baja pérdidas y protege a las personas.