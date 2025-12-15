Vía Tres Arroyos / Campo

Consejos para prevenir incendios en épocas de cosecha

Todo lo que tenés que saber antes de comenzar a cosechar y durante la tarea.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

15 de diciembre de 2025,

Consejos para prevenir incendios en épocas de cosecha

La Sociedad Rural de Tres Arroyos informa las precacuciones a tomar en épocas de cosecha para prevenir incendios.

ANTES DE COSECHAR

  • Limpiar motores y máquinas (sin pasto ni polvo).
  • Revisar escapes, rodamientos y correas.
  • Tener 2 matafuegos por equipo.
  • Preparar cisterna / tanque de agua cerca del lote.
  • Hacer y mantener cortafuegos.

DURANTE LA COSECHA

  • Evitar horas de máximo calor y viento fuerte.
  • Paradas cortas para limpieza preventiva.
  • Prohibido fumar en el lote
  • Mantener comunicación entre operarios teléfono

SI APARECE HUMO O FUEGO

  • Parar la máquina y apagar motor.
  • Usar matafuegos solo si es seguro.
  • Avisar a Bomberos y al personal del campo.
  • Alejar maquinaria contra el viento del foco.
  • Activar plan interno: cisterna + apoyo de vecinos.

RECORDÁ: los bomberos pueden tardar 30 min o más Anticiparse baja pérdidas y protege a las personas.

Consejos para prevenir incendios en épocas de cosecha
Consejos para prevenir incendios en épocas de cosecha

Temas Relacionados

MÁS DE Campo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS