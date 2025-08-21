Vía Tres Arroyos / Obras

Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública

Se trabajó en más de 10 instituciones educativas.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

21 de agosto de 2025,

Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública

El Consejo Escolar informa que durante este último mes, se realizaron importantes intervenciones edilicias que superan una inversión de 30 millones de pesos, destinadas a garantizar mejores condiciones de infraestructura para estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general.

Entre las principales obras se destacan:

Jardín 920, EP N°56 y ESEA N°1: reforma y ampliación de espacios para cocina.

EP N°11: reparación de cubierta, en un trabajo conjunto con el Municipio y la cooperadora.

Escuela de Estética: colocación de luminarias.

EP N°3 y ES N°4: refacciones en cocina y comedor, además del cambio de cortinas.

EST N°1: nueva puerta de acceso para atención al público, en línea con las políticas de cuidado.

Escuela 501: división del SUM y creación de aulas.

EP N°22: construcción de rampa de acceso, mástil, pintura exterior y arreglos en el SUM.

Además, se llevaron adelante intervenciones menores en otras instituciones.

Cada una de estas obras responde a las demandas planteadas por las escuelas.

Desde el Consejo Escolar agradecen la colaboración del Municipio, la Provincia y las cooperadoras escolares.

Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Consejo Escolar de Tres Arroyos: Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública

Temas Relacionados

MÁS DE Obras
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS