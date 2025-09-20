Colectividades Tres Arroyos: resumen de noticias

Colectividad Libanesa

La Sociedad Libanesa de Tres Arroyos prepara un evento cultural que se desarrollará los próximos 26, 27 y 28 de septiembre en su sede de avenida Rivadavia 558.

Habrá talleres gratuitos, danzas típicas, charlas y propuestas gastronómicas que buscan preservar las raíces de las familias libanesas y difundirlas en la comunidad.

El programa de actividades incluye una cena de apertura el jueves 26 y continúa el fin de semana del 27 y 28 con talleres sobre aromas y sabores, idioma árabe básico, memoria familiar y charlas sobre la flora y fauna del Líbano. También habrá presentaciones de la danza tradicional Dabka.

El evento contará además con espacios gastronómicos y actividades abiertas a toda la comunidad. Quienes deseen participar de la cena y de todas las instancias podrán adquirir una tarjeta con costo, mientras que los talleres serán de acceso libre y gratuito.

Para más información, los interesados pueden consultar el Instagram: @sociedadlibanesaTSAS o comunicarse al 2983-347300.

Colectividad Española

El domingo 5 de octubre se desarrollará en la Plaza España, la ya tradicional Fiesta de la Virgen del Pilar, que desde hace ya algunos años, organiza la Colectividad Española de Tres Arroyos.

A continuación te presentamos el cronograma de actividades previsto para la ocasión:

PROGRAMA 5 DE OCTUBRE

10 horas: Celebración de la Santa Misa en Honor a la Virgen del Pilar en la Capilla del Colegio Jesús Adolescente.

11 horas: Procesión por las calles de la ciudad, pasando por Colegio Jesús Adolescente, Club Español y Clínica Hispano.

11:30 horas: Llegada a Plaza España. Ofrendas florales. Podés traer un plantín ofrenda para La Virgen, será plantado en la Plaza España -Apertura patio de artesanos y emprendedores.

12:30 horas: Apertura patio de comidas típicas.

14:30 horas: Acto Protocolar y bendición por el Décimo Primer Aniversario de la Fiesta en Honor a la Virgen del Pilar.

15 horas: Espectáculos artísticos.

El pasado domingo 14 de septiembre el Ballet de Danzas De Españolas formó parte del evento “Crisol de razas” en la localidad de General Juan Madariaga.

Participaron los grupos prejuvenil, ballet mayor y adulto realizando una presentación de la rama flamenca con fandangos, sevillanas, farruca, tangos, romeras y alegrías con castañuelas. El público respondió con fervientes aplausos!

El viaje se realizó en representación de la institución y de la Red Federal de formación de danzas españolas del estudio “Alas”.

Club Español de Tres Arroyos

COLECTIVIDAD ITALIANA

La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos informa que el próximo 6 de octubre se llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria convocada para la compra de un terreno con el objetivo de seguir invirtiendo en viviendas.