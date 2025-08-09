Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos: resumen de actividades

Las Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos estará presente en la 26º edición de la Feria de Artesanos que se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Tres Arroyos, el próximo 15, 16 y 17 de agosto.

En esta oportunidad, con el mejor servicio de buffet para que disfrutes de este exitoso evento.

Desde Colectividades agradecen a la Dirección de Cultura de Tres Arroyos y a su director Martín Rodríguez Blanco por la convocatoria.

Además se recuerda que se encuentra a la venta la Rifa de las Colectividades con más de 1 millón de pesos en premios, que constan de:

1er premio: Estadía para cuatro personas en “La Posta del Cholo” en San Rafael, Mendoza.

2do premio: Sommier de dos plazas

3er premio: Televisor 40 pulgadas

4to premio: Kit viajero

¿CÓMO HACÉS PARA PARTICIPAR?

Podés solicitar tu número por medio de cualquiera de las 12 colectividades que integran la comisión:España, Francia, Italia, País Vasco, Líbano, Siria, Países Bajos, Dinamarca, México, Venezuela, Bolivia e Israel.

Podés escribir por privado a traves de Facebook (Colectividades Tres Arroyos) para coordinar la entrega del número

SORTEO:Domingo 12/10 en la Fiesta de las Colectividades.

Colectividades Tres Arroyos

Colectividad Española

Este sábado se llevó a cabo con gran convocatoria la Tarde de Té con entretenimiento y espectáculos artísticos que se desarrollaron en el Club Español.

Durante la jornada hubo juegos con importantes premios, sorteos especiales y muchas cosas ricas para degustar.

Tarde de té y juegos en el Club Español

Colectividad Francesa

El viernes 22 de agosto se llevará a cabo un nuevo encuentro del Ciclo de Filósofos Franceses que coordina la profesora Natalia Balul.

En esta ocasión se disertará sobre la vida de Simone de Beauvoir y se hablará sobre: Vejez, mujer, amantes, y rotura

La cita es a las 19 horas en instalaciones de la Alianza Francesa, Betolaza 133.

Ciclo de filósofos franceses

Colectividad Danesa

Este domingo a las 10:30 horas se llevará a cabo una misa en el Hogar de Ancianos “El Atardecer”. Desde la Sociedad protestante del Sud invitan a todos a participar.

Colectividad Vasca

El lunes 18 de agosto a las 17 horas se celebra Olerki Eguna (día de la poesía) y desde el Centro Vasco Hiru Erreka invitan a todos los interesados a participar de una jornada de literatura en euskera abierta al público general.

La actividad -modalidad virtual- estará a cargo de la Prof. Elba Mocoroa y participarán estudiantes de todos los cursos de euskera.

Se hará hincapié sobre diferentes escritores y escritoras vascas. Para participar se solicita inscripción que puede realizarse HACIENDO CLIC ACÁ

jornada de literatura en euskera

Colectividad Holandesa

El Colegio Holandés de Tres Arroyos informa que se encuentra abierta la convocatoria para el cargo de vicedirector de nivel Primario.

Los interesados deben enviar Curriculum Vitae por mail a representantelegal@colegioholandes.eu.ar hasta el 22 de agosto.

Para conocer los detalles y requisitos, HACER CLIC ACÁ