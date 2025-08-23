Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos: actividades

Los jóvenes de Colectividades Extranjeras están participando del concurso “Juventud en Acción” de la Dirección de Juventud de Tres Arroyos.

Su objetivo es crear un Patio de Colectividades, que sea un espacio público para que todos disfruten.

Este domingo es el último día de la votación y todavía estás a tiempo para apoyar esta iniciativa,

Ingresá a vota.tresarroyos.gov.ar

Te va a pedir hacerte un usuario

Te contamos todo sobre el proyecto presentado en el siguiente video

Un año más las Colectividades de Tres Arroyos participaron del Acto Oficial al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Don José de San Martín.

Con todas sus banderas bien representadas, los integrantes de las diferentes Colectividades continúan acompañando cada evento, como parte central de cultura de Tres Arroyos.

Colectividad Italiana

La Sociedad Italiana de Socorros Mutos informa que este domingo 24 de 15 a 17 horas, podés acercarte a conocer la VIVIENDA que puede ganar cualquiera de los suscriptores de la Campaña de Socio Protector #20 y que está ubicada en calle Brown 644

El próximo sábado 30 a la noche se realizará el sorteo final y la casa ya tendrá dueño.