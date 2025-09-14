Colectividades de Tres Arroyos: resumen semanal

Falta apenas un mes para la edición Nº 46 de la Fiesta de las Colectividades que se desarrollará los días 11 y 12 de octubre en El Fanal. Con espectáculos, gastronomía y sorpresas para toda la familia, las Colectividades de Tres Arroyos se preparan para su gran fin de semana.

Exposición “Ecos de una tierra natal”

El Museo Municipal José A. Mulazzi de Tres Arroyos invita al público a la apertura de la exposición fotográfica y de acuarelas denominada “Ecos de una tierra natal”, este martes 9 de septiembre a las 19.30 horas en la Sala I. Jaka, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, organizada por la Comisión de Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos, exhibirá acuarelas, imágenes, objetos y vestimenta de todas las colectividades, en el marco del mes del Inmigrante.

Museo Mulazzi de Tres Arroyos: apertura de la exposición “Ecos de una tierra natal”

“El objetivo es continuar reforzando el compromiso de mantener viva la memoria de nuestras raíces”, señalan desde la Comisión.

La muestra estará disponible para todo el público hasta el 1° de octubre, y podrá ser visitada y recorrida de lunes a viernes de 7 a 14 horas.

Colectividad española

Desde el Club Español informan que se encuentra abierta la inscripción para artesanos y emprendedores para reservar puesto en la Fiesta de la Virgen del Pilar que se desarrollará el 5 de octubre en la plaza España.

Valor del stand: $16000.-

Reserva por pago anticipado 50% del total, abonando en la Sede de calle H. Yrigoyen 468, Lunes a Viernes de 17 a 20 horas. O por transferencia (Whatsapp 2983 603806)

El stand puede armarse a partir de las 09 horas del día del evento, cada expositor deberá llevar mesas y sillas que precisen.

Convocatoria a artesanos Virgen del Pilar

Colectividad Italiana

La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos informa que el próximo 6 de octubre se llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria convocada para la compra de un terreno con el objetivo de seguir invirtiendo en viviendas.

Además, alumnos de 1º grado del Colegio Manuel Belgrano visitaron la Plaza Italia con sus maestras, en una visita organizada por Turismo Municipal.

Los niños fueron recibidos por Ana Colantonio y María Laura De Francesco, representantes de la Sociedad Italiana Los chicos escucharon con atención, disfrutaron de los bailes y de las crocantes pizzelle.