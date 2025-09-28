Colectividades de Tres Arroyos: resumen de noticias

Con varias propuestas para el próximo fin de semana y a pocos días de lo que será una nueva edición de las Fiesta de las Colectividades, actividad para la cual en las diferentes comisiones se encuentran trabajando a destajo, presentamos un nuevo resumen de las actividades pasadas y futuras de las Colectividades.

Colectividad Vasca

El Centro Vasco Hiru Erreka de Tres Arroyos celebra su 26º Aniversario y por tal motivo se llevará a cabo una cena el próximo sábado 4 de octubre en las instalaciones de Mitre 240.

Para esta ocasión se preve un menu integrado por una picada tradicional vasca, manto asado, acompañado por ensaladas varias y postre sagargoxoa.

Las entradas se encuentran a la venta a un valor de $ 25.000 y pueden reservarse comunicándose al teléfono 2983-646318.

Gaztemundu 2025

La tresarroyense Pilar Urbieta, joven socia del Centro Vasco Hiru Erreka, fue seleccionada para participar del Gaztemundu 2025.

Gaztemundu es un programa anual organizado por el Gobierno Vasco que reúne en Euskadi (País Vasco) a jóvenes de 18 a 35 años de la diáspora vasca de todo el mundo para que reciban formación intensiva sobre cultura, danzas y tradiciones vascas.

El objetivo es que estos jóvenes aprendan y luego lleven esos conocimientos y entusiasmo de vuelta a los centros vascos donde viven, fortaleciendo así la conexión con sus raíces. Cada edición se enfoca en un tema específico de la cultura vasca, como los instrumentos tradicionales.

Colectividad española

El domingo 5 de octubre se llevará a cabo una nueva edición de la fiesta de la Virgen del Pilar y el cronograma completo es el siguiente.

10 horas: Misa en Honor a la Virgen del Pilar en la Capilla del Colegio Jesús Adolescente, con cantos a la Virgen del Pilar. Intenciones especiales por la paz y la unidad de las familias.

11 horas: Procesión por las calles de la ciudad, con grupos de bastoneras, bailarinas y coreutas, con acompañamiento de castañuelas, panderetas (pasando por Colegio Jesús Adolescente, Club Español, Clínica Hispano).

11:30 horas: Llegada a la Plaza España, ofrenda de macetas y flores, (se armará un pasillo de flores ante la llegada de la Virgen, el mensaje será “Que la fe florezca en cada hogar”, en lugar de solo colocar flores, se invitará a plantar en una maceta, una flor en honor a la Virgen, que luego llevarán las familias a su hogar para cuidarla), la imagen con la Virgen del Pilar, será la última en llegar a la plaza, colocación en lugar asignado, bendición y danza alegórica. Inauguración del paseo de artesanos y emprendedores.

12:30 horas: Apertura del Patio de comidas.

14:30 horas: Acto Protocolar por el Décimo Primer Aniversario de la Fiesta en Honor a la Virgen del Pilar (discursos, bendición final). Colocación del “Manto de los corazones”, realizado por todos los que formamos parte del Club Español, el mismo se podrá confeccionar días anteriores con técnica variada, pintura, escritura, estampado, cada persona que transite el club, dejará un corazón a la Virgen, el mismo quedará expuesto durante toda la tarde.

15 horas: Números artísticos - En horas del atardecer si el clima acompañara se podría hacer una iluminación especial alrededor de la imagen de la Virgen con una danza para realizar el traslado hasta el club, por ejemplo con linternas o velas de colores, iluminando la plaza de manera especial. De esta manera cerraríamos de diferente manera el día.

Colectividad Italiana

La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos informa que el próximo6 de octubrese llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria convocada para la compra de un terreno con el objetivo de seguir invirtiendo en viviendas.

Alumnos de la Escuela Secundaria Nº 9 visitaron las instalaciones de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos en el marco de una visita guiada por el casco histórico de la ciudad.

Los visitantes estuvieron en los salones de fiestas del histórico edificio de la institución itálica y observaron el trabajo arquitectónico de la fachada.

Visita de alumnos a la Sociedad Italiana

Colectividad Danesa

La Sociedad Protestante del Sud a traves de la Iglesia Luterana Danesa informa que se encuentran abierta las inscripciones para formar parte del Campamento de Verano que se desarrollará en la localidad de Reta del 5 al 8 de diciembre.

Esta actividad está pensada para niños de 8 a 12 años y los participantes podrán disfrutar de juegos, fogones, actividades en la playa, manualidades, canto y mucho más.

Los interesados pueden inscribirse en 9 de julio 392 o comunicándose al teléfono 2983-606337.

Campamento de Verano en Reta

Clases de Folkedans

Se recuerda que también se encuentran abiertas las inscripciones para participar de las clases de Folkedans que se llevan a cabo todos los días viernes a las 19 horas en las instalaciones del Centro Danes.