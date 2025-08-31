Colectividades de Tres Arroyos fue el ganador del concurso “Juventud en Acción”

El proyecto presentado por las Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos resultó el ganador del certamen Juventud en Acción.

Desde la Comisión Directiva agradecieron a todos los que votaron por su propuesta e indicaron: No nos alcanzan las palabras de agradecimiento, a todos los que votaron y apoyaron nuestro proyecto, impulsado por el grupo de jóvenes de las Colectividades Extranjeras.

Entre todos, haremos posible este sueño, de crear el 𝗣𝗮𝘁𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀, en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo.

El proyecto presentado fue el siguiente:

Además desde la Comisión recuerdan que el próximo 11 y 12 de octubre se estará realizando la edición 26º de La Fiesta de las Colectividades, que este año, como siempre contará con la mejor gastronomía, diferentes espectáculos artísticos y el mejor entretenimiento para toda la familia.