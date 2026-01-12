Claromecó: se destacó un operativo de tránsito “sin accidentes” en un fin de semana de playas colmadas

El último fin de semana Claromecó vivió un día brillante con playas colmadas, miles de turistas y un regreso masivo que se extendió hasta altas horas de la noche. En ese contexto, el coordinador de Tránsito de Claromecó, Jorge Satini, destacó el trabajo articulado entre áreas y remarcó que, pese a la enorme afluencia de turistas, no se registraron accidentes de tránsito, uno de los principales objetivos del operativo.

“Fue terrible la cantidad de gente, hacía mucho tiempo que no se veía algo así en Claromecó”, señaló Satini, al describir una jornada marcada por temperaturas extremas y una ocupación plena de la playa. Según explicó, la salida del balneario fue ininterrumpida incluso después de las 23, con largas filas de vehículos sobre la ruta, aunque el tránsito se mantuvo fluido.

El responsable del área indicó que durante el día trabajaron seis inspectores de tránsito, con un fuerte acompañamiento de la Policía y del grupo de Caballería. “No hemos tenido accidentes, que eso es lo principal. Que la gente pueda tener un regreso a casa feliz”, subrayó.

Controles en Claromecó

Satini remarcó que el operativo no solo estuvo enfocado en ordenar el tránsito, sino también en asistir a los guardavidas y al sistema de emergencias, especialmente en situaciones complejas donde el acceso por la playa era imposible. “Acompañamos varios salvatajes, abrimos paso para los guardavidas y para la ambulancia. Es una coordinación entre áreas, nos tenemos que dar una mano”, explicó.

En cuanto a las infracciones, reconoció que hubo flexibilidad, teniendo en cuenta el colapso vehicular. “No era la idea infraccionar, porque no cabía un auto más. Solo se infraccionó cuando era algo muy fuera de lugar, como estacionar sobre una rotonda”, aclaró. También se realizaron controles habituales a motos por falta de documentación.

Controles en Claromecó

Respecto a las bajadas a la playa, Satini recordó que existen distancias reglamentadas, aunque admitió que la magnitud del público hizo imposible llegar a todos los sectores como se hubiese deseado. “Había tanta gente que nos superaba, llegábamos en la medida que podíamos”, señaló, y aclaró que esa situación no estuvo relacionada con los accidentes náuticos registrados en otras zonas.

Uno de los puntos más críticos fue el puente que une Claromecó con Dunamar, donde el tránsito debió ser regulado manualmente para permitir la salida ordenada de ambos sectores. “Hicimos cortes como semáforo humano, habilitando de un lado y del otro. Si no lo hacíamos, la cola llegaba hasta la costanera”, explicó.

Controles en Claromecó

Finalmente, Satini valoró el trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad, el monitoreo permanente del secretario del área y la presencia del intendente durante la jornada. También destacó el impacto positivo de los eventos programados: “El show de drones trajo muchísima gente. Fue un fin de semana soñado: clima, playa, espectáculos y mucha gente disfrutando”.

“Siempre hay cosas para mejorar, pero que un fin de semana así termine sin accidentes es un éxito”, concluyó el coordinador de Tránsito, de cara a una temporada que promete seguir con alta afluencia turística en la costa tresarroyense.