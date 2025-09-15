Claromecó: se conformó la Asociación de Amigos del Centro de Salud

En la mañana del jueves, el equipo de Atención Primaria de la Salud, encabezado por el director de APS Juan Manuel Serna, viajó a Claromecó para acompañar la reciente conformación de la Asociación de Amigos del Centro de Salud de Claromecó.

La comunidad ya definió autoridades y conformó una comisión que trabajará en la parte administrativa para obtener personería jurídica. La comisión quedó integrada de la siguiente manera:

- Presidente: Iris Ofelia Más

- Secretaria: Alejandra Meded

- Tesorera: Claudia Delgiorgio

La idea es que la comunidad busca organizarse para sumar esfuerzos en pos de favorecer el apoyo a la Unidad Sanitaria. El objetivo principal de esta asociación es organizar actividades y propuestas que permitan recaudar fondos, destinados a mejoras en el Centro de Salud de Claromecó.

Además, estuvo presente el arquitecto a cargo de la dirección de proyectos y obras del Centro de Salud y otros CAPS, Cristian Casablanca, quien realizó la evaluación de infraestructura del edificio.

Por su parte, la Lic. Luciana Cattanio llevó adelante la instalación de acciones preventivas en el marco de los festejos por la Primavera.

Este paso marca el inicio de un trabajo conjunto entre la comunidad y el sistema de salud para fortalecer los recursos y la atención en la localidad.